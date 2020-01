Anna Wolf, fidanzata di Andrea Denver: “Elisa? Non finisce qui!” L’intervista

La fidanzata di Andrea Denver, Anna Wolf, rompe il silenzio. L’intervista: “Non finisce qui!”. Tutti i dubbi della modella su Elisa De Panicis, in arrivo un confronto nella Casa

Ora parla Anna Wolf, la fidanzata di Andrea Denver. La modella, che fino a questo momento ha preferito mantenere un profilo basso non immischiandosi nelle ‘faccende’ della Casa più spiata d’Italia, ha rilasciato un’intervista al settimanale Chi (in edicola da domani mercoledì 29 gennaio. Qui le anticipazioni). E non ha usato mezze misure per dire che il comportamento tenuto dal compagno con Elisa De Panicis le ha dato fastidio, provocandole diversi dubbi. Non solo: Anna, con ogni probabilità, a breve entrerà al Grande Fratello Vip per avere un confronto diretto con lui.

“Ho bisogno di fargli delle domande, ho bisogno di affrontarlo”

“Andrea ed Elisa sono amici, non si vedono spesso, ma sono comunque amici. Ripeto: amici“. Inizia così l’intervista della Wolf che aggiunge: “Magari le ha anche chiesto di andare da lui in albergo, ma se l’ha fatto era in amicizia. Devo fidarmi. Per forza.” Subito dopo, però, la sicurezza di Anna vacilla: “Sì, io mi fido ancora di Andrea, anche se questa storia non finisce qui. Ho bisogno di fargli delle domande. Non sono il tipo di persona che si arrabbia o che diventa sgradevole. Però ho bisogno di affrontarlo”. Si prevede quindi un confronto al Grande Fratello Vip nei prossimi giorni. Anche perché quel “futuro insieme” che la modella vedeva fino a pochi giorni fa con Andrea ora non è più una convinzione solida…

Denver ed Elisa: le versioni contrastanti al GF Vip. Anna: “Certo, dopo gli ultimi avvenimenti”

“Io amo Andrea e quindi potenzialmente potrei vedere un futuro insieme. Certo, dopo gli ultimi avvenimenti… Ma mi fido di lui. Almeno credo”, ha concluso Anna. Ricordiamo che Denver, nei giorni scorsi, ha ammesso di aver avuto dei rapporti con Elisa De Panicis, seppur ha descritto il legame con lei solo ed esclusivamente amichevole. Addirittura ha fornito il numero esatto delle relazioni intime consumate: quattro. Invece, Elisa ha lasciato intendere che con Denver ci sia stato di più. Inoltre, ha pure parlato della Wolf: “Ho conosciuto Anna. Peccato che quella sera poi lui sia venuto via con me salutandola con un pizzicotto sulla guancia. Lui cerca la modellina che non gli crei problemi e acconsenta a tutto, poi chiede alle altre, a me, di raggiungerlo in hotel”.