Elisa e Denver, Paola inizia ad avere dei sospetti: “Mi manca un pezzo”

Elisa De Panicis e Denver: dopo il confronto al GF Vip, Paola Di Benedetto svela i suoi sospetti

Paola Di Benedetto ha qualche sospetto sul rapporto che c’è tra Elisa De Panicis e Andrea Denver. I due hanno avuto, nel corso della puntata di ieri, un nuovo confronto al Grande Fratello Vip. Sappiamo bene che la fashion blogger ha fatto delle forti accuse nei confronti del coinquilino, facendolo passare per un concorrente alla ricerca di strategie. Paola ha sempre dimostrato di avere qualche dubbio sul rapporto che c’è tra i due. In particolare, la Di Benedetto dichiarava di vedere Elisa fortemente interessata ad Andrea. Oggi, però, i sospetti sono ben diversi. Infatti, la Di Benedetto questa volta non riesce a capire come sia possibile che Denver, durante il confronto di ieri, non abbia reagito alle nuove accuse della De Panicis. Quest’ultima ha confessato in diretta di aver ricevuto un invito in hotel da parte di Andrea, poco prima di questa esperienza. Anziché negare ciò, il gieffino ha scelto di girarci un po’ intorno. Ed è proprio su questo punto che, dopo la puntata, Paola si impunta.

Grande Fratello Vip, Elisa e Denver: Paola Di Benedetto irritata dall’atteggiamento di Andrea

Paola non riesce proprio a comprendere il motivo per cui Denver non si sia opposto alle dichiarazioni fatte da Elisa al GF Vip. “A me manca un pezzo di questa storia”, dichiara la Di Benedetto, fortemente incuriosita da questa storia. Ricordiamo che proprio lei ha più volte ascoltato gli sfoghi di Elisa, prima che quest’ultima fosse eliminata dal televoto. “Se sono sicura che sto dicendo la verità e so che dall’altra parte c’è una minc..ata grossa che mi provoca dei danni con la persona che mi aspetta fuori, io ti dico che sei pazzo. Io non capisco come fai tu a restar così, a vederla pulita”, dichiara Paola abbastanza irritata al GF Vip dal comportamento tenuto da Denver.

Elisa De Panicis e Andrea Denver, ancora tanti dubbi per Paola Di Benedetto nella Casa

“Io mi sono scusato quattro volte, ma ho la coscienza pulita”, risponde dall’altra parte Denver. Non solo, il gieffino fa presente di aver chiesto alla De Panicis di vedersi solo in termini di amicizia. Ma Paola non riesce a capire come mai Elisa avrebbe dovuto inventare una cosa del genere. “Mi sembra folle”, conclude così il confronto la Di Benedetto, nella Casa più spiata d’Italia, con Denver ieri sera.