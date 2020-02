Elisa De Panicis, è finita con Hernandez: lui flirta con Zoe Cristofoli

Hernandez e Elisa De Panicis non stanno più insieme: lui beccato con Zoe Cristofoli, ex fidanzata di Corona

È già finita la storia d’amore tra Elisa De Panicis e Theo Hernandez. Il difensore del Milan è stato avvistato in compagnia di un’altra nota influencer: Zoe Cristofoli. Come racconta Alberto Dandolo sul settimanale Oggi, nel numero in edicola da giovedì 13 febbraio, il calciatore ha cenato qualche giorno fa con l’ex fidanzata di Fabrizio Corona. Tra di loro tanti sguardi di intesa e complicità anche se al momento è ancora presto per parlare di una vera e propria relazione. Entrambi tacciono sui social network e molto probabilmente continueranno così visto che sono molto riservati. Lo stesso Hernandez non ha apprezzato che il suo nome sia trapelato di recente al Grande Fratello Vip per via della De Panicis.

Elisa De Panicis non ha nascosto il malumore di Theo Hernandez

Proprio Elisa De Panicis ha raccontato in una puntata di Pomeriggio 5 che Theo Hernandez non ha particolarmente gradito che il suo nome sia spuntato fuori durante una puntata dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, al quale ha preso parte la modella. A quanto pare dopo l’eliminazione di Elisa la relazione con lo sportivo è giunta al capolinea visto che nessuno ha più menzionato la faccenda. E così il calciatore rossonero si è consolato con la bella e tatuata Zoe Cristofoli…

Cosa ha scritto Oggi su Theo Hernandez e Zoe Cristofoli

“Qualche giorno fa Hernandez è stato immortalato in un centralissimo ristorante meneghino in compagnia di Zoe Cristofoli. Tra di loro sguardi di intesa e complicità. Solo amicizia o qualcosa di più?”, si legge sull’ultimo numero di Oggi. Insomma, se son rose fioriranno…