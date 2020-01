Elisa De Panicis e Hernandez si sono lasciati dopo il Grande Fratello Vip? La situazione

Alfonso Signorini aveva ragione: Elisa De Panicis e Theo Fernandez hanno una relazione. Una storia d’amore nata qualche mese prima dell’inizio del Grande Fratello Vip e vissuta nel massimo riserbo. Tanto che ora il calciatore del Milan si è parecchio infastidito per il chiacchiericcio mediatico che è venuto fuori dopo l’ultima puntata del reality show. La web influencer ha confermato la liaison a Pomeriggio 5 e ha aggiunto che dopo la sua partecipazione al programma Mediaset la situazione è a rischio. A quanto pare lo sportivo è andato su tutte le furie per il modo in cui è st venuta a galla la vicenda. Non è chiaro se il terzino abbia già detto addio ad Elisa: per ora la De Panicis ha preferito non svelare di più. Quel che è certo è che per amore di Hernandez la giovane ha stoppato la frequentazione con Andrea Denver, che tanto ha fatto discutere nella Casa di Cinecittà.

Elisa De Panicis a Pomeriggio 5: le parole su Hernandez e Andrea Denver

“Io e Hernandez ci stavamo frequentando prima del mio ingresso al Grande Fratello Vip. Ha occupato il mio cuore e la mia mente e per questo ho fermato subito Andrea Denver, che mi ha chiesto un appuntamento in albergo”, ha raccontato Elisa De Panicis a Pomeriggio 5. “A Hernandez ha dato molto fastidio che questa storia sia venuta fuori, si è innervosito perché è stato fatto il suo nome”, ha aggiunto la modella. Al momento non si hanno ulteriori dettagli: si tratta di un litigio risolvibile o di un addio definitivo?

Chi è Theo Hernandez, il calciatore che ha conquistato Elisa De Panicis

Theo Hernandez è un calciatore francese di origini spagnole, classe 1997. Dopo aver giocato per diversi anni in Spagna, dall’estate 2019 è a tutti gli effetti un difensore del Milan.