Gf, Cristiano Malgioglio annuncia colpo di scena: “Preparatevi a tutto”

Cristiano Malgioglio: le anticipazioni sulla prossima puntata del Grande Fratello

Quando a parlare è Cristiano Malgioglio, uno dei protagonisti indiscussi del Grande Fratello di Barbara d’Urso, è indiscutibile che il colpo di scena della diretta non mancherà; in questo caso non sappiamo a cosa abbia voluto far riferimento l’opinionista ma è sicuro che c’entri la chiacchieratissima Francesca De André: Cristiano infatti ha pubblicato una foto su Instagram in cui si vede un primo piano della De André con su scritto un gigantesco “No comment”; è chiaro il riferimento a quanto accaduto in settimana, visto che la nipote del noto cantautore è finita al centro dell’attenzione non solo per la vicenda che ha coinvolto lei e il fidanzato Giorgio ma anche per gli insulti intollerabili a Mila Suarez.

Francesca De André protagonista della prossima diretta del 13 maggio

“Domani sera – queste le parole di Cristiano su Instagram – vi aspetto con @ivazanicchireal e la brava conduttrice @barbaracarmelitadurso al Grande Fratello. Ne vedrete delle belle… preparatevi a tutto”; si tratta chiaramente di un post che serve a pubblicizzare la diretta di domani 13 maggio ma è chiaro che qualcosa di molto succulento, almeno per gli autori e per chi lavora duramente per la riuscita del programma, è stato messo in conto: che la De André venga espulsa dal reality show a causa delle sue pesanti affermazioni? Non ne siamo certi; crediamo piuttosto che verrà punita in qualche modo – si spera seriamente – per le parole usate nei confronti di Giorgio, che hanno destato scalpore in tutto il Web, e per una condotta in genere tutt’altro che apprezzabile.

Grande Fratello anticipazioni, i provvedimenti su Francesca De André

In tutto questo sembra chiaro da che parte si sia schierato Cristiano che molto probabilmente con quel “No comment” ha voluto criticare fortemente la gieffina; siamo proprio ansiosi di vedere come Barbara d’Urso, da sempre schieratasi contro certi comportamenti e un certo tipo di linguaggio, affronterà la questione: si tratta di cose delicate sulle quali non si può soprassedere. Noi ovviamente vi terremo aggiornati! Intanto eccovi il post: