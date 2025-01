GF corre ai ripari, Maria Teresa Ruta concorrente: data ingresso

Dopo l’eliminazione di Jessica Morlacchi e Helena Prestes, il Grande Fratello si è trovato costretto a correre ai ripari per salvaguardare le dinamiche della Casa. Le due concorrenti, tra le protagoniste indiscusse di quest’edizione, tenevano indubbiamente vivo il reality. Ma, dopo quattro mesi rinchiuse, le tensioni sono esplose durante il famoso “Bollitore-gate”, dove sono volati non solo bollitori ma anche insulti pesantissimi.

Di conseguenza, una dopo l’altra, hanno lasciato il reality, lasciando Alfonso Signorini senza due colonne portanti della trasmissione. Difatti, dopo la diretta di lunedì 13 gennaio, resta una domanda che aleggia tra gli spettatori: cosa succederà ora nei prossimi mesi?

Ebbene, stando a quanto anticipato da Davide Maggio, Maria Teresa Ruta entrerà presto nella Casa del Grande Fratello. La possibilità di rivedere la conduttrice come concorrente ufficiale circolava già da settimane, insieme ai nomi di Stefania Orlando ed Eva Grimaldi. Se queste ultime hanno già fatto il loro ingresso, della Ruta non si era più parlato. Almeno fino ad ora.

Dopo l’uscita di scena di due gieffine come Jessica ed Helena, Maria Teresa è infatti tornata in gioco e Maggio ha confermato che farà parte del cast di quest’edizione. Sempre secondo il giornalista, la sua entrata nella Casa è prevista per giovedì 23 gennaio, dunque tra circa una settimana.

Maria Teresa Ruta è stata una delle protagoniste più iconiche del GF Vip 5, insieme alla stessa Orlando. Durante il suo percorso nel reality, aveva accumulato un numero record di nomination, mandando spesso su tutte le furie gli altri concorrenti. Però, proprio questo suo essere sempre nel mirino l’aveva fatta entrare nel cuore del pubblico, che la salvava puntualmente. La sua avventura si era chiusa in modo amaro quando gli unici due amici che aveva nella Casa, Tommaso Zorzi e Stefania Orlando, le si erano rivoltati contro.

I tre erano stati inseparabili per mesi, ma alla fine qualcosa si ruppe, portandoli persino a nominarsi a vicenda. Nonostante alla fine si siano chiariti, il loro rapporto non è mai tornato davvero come prima. A questo punto, resta da vedere come sarà per Stefania e Maria Teresa ritrovarsi a convivere dopo tanti anni. La Ruta, con il suo caratterino, promette già di animare la Casa, e le aspettative sulla sua seconda partecipazione al Grande Fratello sono altissime.