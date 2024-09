Maria Teresa Ruta e la depressione post-GF: “pensavo cose brutte”

Tra gli ospiti della puntata odierna di Storie Italiane c’è stata anche Maria Teresa Ruta. La conduttrice è stata invitata nel salotto di Eleonora Daniele per discutere dei disturbi mentali che sempre più spesso colpiscono personaggi dello spettacolo e gente comune. Con l’occasione, si è lasciata andare ad un racconto molto personale. Nel corso del dibattito ha rivelato di aver incontrato più volte la depressione lungo la strada della sua vita e di aver anche chiesto aiuto per affrontarla.

Abbiamo imparato a conoscerla come una delle persone più allegre e solari del panorama televisivo italiano. Talvolta però, le cose non sono davvero come appaiono. A confessarlo è stata la stessa Maria Teresa Ruta che, parlando con Eleonora Daniele, ha raccontato la sua lotta con la depressione.

La showgirl ha spiegato di convivere con questo male da anni. Questo l’ha portata a parlarne, lanciando un messaggio molto forte per coloro che la guardano da casa.

Il racconto di Maria Teresa Ruta

La Ruta ha rivelato di aver iniziato a soffrire di depressione dopo la sua prima gravidanza, quella che ha portato alla nascita di Guenda Goria (da poco mamma a sua volta). Quando ha dato alla luce sua figlia, ha iniziato a percepire uno stato d’animo diverso dal solito.

Poi, aiutata dall’allora marito Amedeo Goria e dai suoi cari, sembrava aver superato il periodo. La realtà però, era diversa. Quando ha dato alla luce il secondo genito Gian Amedeo, la storia si è ripetuta, anche se in forma lieve.

È successo dopo il mio primo parto e ho detto ‘va bene la vinco’, ma non è stato così. Mi sono detta che con il secondo parto sarei stata pronta, e invece anche dopo la nascita di Gian Amedeo ho sofferto di una forma lieve di depressione.

Così, la Ruta ha capito che, nonostante il suo carattere solare, non era immune a questo male, così come non lo era stata sua madre, che ancora convive con la depressione.

La depressione neurochimica

Ma il momento più duro con la malattia c’è stato molto più recentemente, due anni fa, quando è arrivata la depressione neurochimica. Lo racconta emozionata Maria Teresa Ruta e, quando Eleonora Daniele glielo chiede, ammette che il tutto è accaduto dopo il Grande Fratello.

Poi due anni fa è arrivata la depressione neurochimica e ho dovuto cedere, per quella non avevo giustificazioni. Ho detto anche lì io ce la faccio da sola, io non l’ho mai rivelato, i pensieri miei non mi corrispondevano, io pensavo cose brutte. Roberto (Zapulla, il marito, ndr) lì mi ha detto ‘no devi andare dal medico’ e ho iniziato una cura.

Nonostante l’esperienza del reality possa averla scossa però, la Ruta ha chiarito che la causa scatenante è stata la morte del padre, che l’ha portata a pensare di non voler più fare nulla, neanche svegliarsi al mattino.

Concludendo, l’ex gieffina ha spiegato di star meglio ora, grazie a dei farmaci adatti al suo problema che, dopo un anno di cura, riesce a prendere in minima dose.