Gf, Barbara Alberti sotto accusa: “Aggressiva, usa cervello solo per libri”

Grande Fratello Vip ultime notizie, Barbara Alberti massacrata: ecco cos’è successo all’interno della Casa (a sua insaputa)

Barbara Alberti sta ricevendo numerose critiche nell’ultimo periodo: dopo l’attacco feroce a Pasquale Laricchia, adesso è stata messa alla gogna da Antonio Zequila per via della giustificazione che ha trovato per fare la sua nomination. La scrittrice ha scritto semplicemente che, siccome non ha nessuno che le sta particolarmente antipatico (si sarebbe aspettata di trovare dei “mostri”), ha deciso di mandare al televoto Zequila perché “non so dove sbattere la testa”. Parole, queste, che hanno infastidito un facilmente irritabile Zequila che, solo nel confessionale, ha usato determinati termini contro di lei.

Il confessionale di Antonio Zequila: parole pesanti contro la Alberti

Dopo aver incassato (poco sportivamente) la nomination a sorpresa, Antonio Zequila si è rifugiato nel confessionale per dire questo contro la Alberti: “La signora Alberti, nonostante abbia acume, è una donna molto aggressiva. Usa il cervello solo quando scrive i libri, ma dovrebbe usarlo anche quando usa le parole”. E poi cos’ha fatto di riflesso? L’ha nominata anche lui. La scrittrice ha commentato il suo atteggiamento così: “Molto infantile anche lui”. Non ha intenzione di sprecare troppe parole..

Gf 2020, ultime nomination e confessioni private

Gli animi si sono accesi quando Antonella Elia ha nominato Fernanda Lessa: le due se ne sono dette di tutti i colori negli ultimi giorni. Anche Adriana Volpe è nel mirino della Elia perché ha fatto una scelta che non le è piaciuta per nulla. Patrick Pugliese si è invece tirato fuori da qualsiasi polemica e ha parlato di suo figlio e dei suoi reali rapporti con l’ex fidanzata.