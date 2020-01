Patrick Pugliese figlio ed ex compagna: come sono davvero i loro rapporti

Grande Fratello Vip, come sono i rapporti fra Patrick Ray Pugliese e Martina Pascutti? Il concorrente parla della sua ex fidanzata

Patrick Pugliese è entrato per la terza volta nella Casa del Gf Vip 2020. Non si stanca mai e, se potesse, ci parteciperebbe ogni anno: nelle varie edizioni del reality show in cui è stato protagonista (l’amore del pubblico si fa sempre sentire), ha dato il meglio di sé, mostrando anche una parte del suo carattere nuova. Patrick è il simpaticone di sempre, ma oggi è più maturo: è padre ed è riuscito a dar vita, assieme alla sua ex compagna Martina Pascutti, a una famiglia dai solidi valori.

Figlio di Patrick Pugliese: la grande felicità

Commosso, Patrick ha spiegato al Grande Fratello quanto abbia desiderato un figlio: “Volevo essere papà da tanto tempo e sono molto presente nella vita di mio figlio. Sto crescendo un bambino da zero e sto imparando tutto anno dopo anno. Amo mio figlio più di ogni altra cosa al mondo. Ho avuto un padre e un nonno fantastici. Sono stati i miei esempi”. Dopo aver scoperto in che rapporti sono Patrick Pugliese e Katia Pedrotti, oggi abbiamo qualche informazione in più su quelli tra lui e la sua ex fidanzata: “Lei era come una moglie. Una donna molto intelligente, che è riuscita a capire tutto senza colpevolizzarci”.

Gf news: la confessione di Patrick su Leone

Leone è il nome del figlio di Patrick e Martina. Un bambino che cresce circondato dall’amore di due genitori sempre presenti, come ha spiegato il concorrente del Gf: “Lui è sereno. L’impegno maggiore di me e la mia ex è quello di farlo crescere nell’armonia di una famiglia”. Ha la fortuna di avere un’ex compagna che, nonostante la rottura, è sempre presente nella sua vita e in quella di suo figlio.