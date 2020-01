Nomination a sorpresa al GF Vip: risultati finali e motivazioni

Nomination a sorpresa al Grande Fratello Vip: alcuni inquilini hanno votato anonimamente, altri in modo palese. I risultati e le motivazioni. Ecco chi è finito sulla graticola e chi no

Nomination a sorpresa all’interno della Casa. Il Grande Fratello Vip ha deciso di movimentare ancor di più i giochi e nella scorsa notte ha fatto pervenire un nuovo comunicato all’indirizzo degli inquilini: “Non c’è più spazio per chi si nasconde e il Grande Fratello ha deciso che è già tempo di nomination”. Detto, fatto: così prima hanno votato le donne, poi gli uomini. Ma non è finita qui la ‘crudeltà’ del GF. Sono stati estratti a sorte tre nomi di donne e quattro nomi di uomini, che sono stati costretti a fare la nomination palese. Per gli altri invece è stata anonima, fatta all’interno del confessionale. Finita la tornata, sono stati appesi a un filo i cartoncini su cui è stato scritto il nome del nominato e la motivazione (naturalmente le nomination palesi hanno portato la firma del nominante, quelle segrete no).

Le tre donne che hanno dovuto fare le nomination palesi sono state Rita Rusic, Adriana Volpe e Antonella Elia. I quattro uomini estratti a sorte per il voto palese sono stati: Pago, Andrea Denver, Andrea Montovoli e Paolo Ciavarro. Ecco il risultato finale delle votazioni (resta da capire in che modo sarà utilizzato dal GF tale esperimento. Se ne saprà di più durante la puntata in prima serata di domani 24 gennaio 2020).

La donne più nominate sono state Fernanda Lessa (4 nomination) e Antonella Elia (2 nomination). Gli uomini sono stati Andrea Denver e Patrick Ray Pugliese (entrambi con 2 nomination)

Fernanda Lessa

Crea poco gruppo – anonimo

Perché la vedo assente – anonimo

Per il suo stato di salute precario – anonimo

Antipatica – firmato Antonella Elia

Rita Rusic

Perché non vuole esporsi – anonimo

La motivazione è stata scritta in piccolo e non si riesce a leggere bene sul cartoncino, ndr – anonimo

Antonella Elia

Non ha accettato il perdono di Fernanda – anonimo

Non c’è posto per lei nel mio cuore – anonimo

Carlotta Maggiorana

Meglio che torni ai suoi affetti – anonimo

Adriana Volpe

Perché è un po’ troppo stratega – anonimo

Barbara Alberti

‘Excusatio non petita, accusatio manifesta’ – anonimo

Andrea Denver

Perché non mi fido ancora. (caffè a letto poi ti nomina) – firmato Pago

Perché non è del tutto sincero – firmato Andrea Montovoli

Patrick Ray Pugliese

Patrick perché non ci siamo ancora conosciuti bene – firmato Andrea Denver

Perché è un concorrente forte che ha sempre superato il televoto – firmato Rita Rusic

Ivan Gonzalez

Voto Ivan perché non abbiamo punti in comune – firmato Paolo Ciavarro

Antonio Zequila

Perché non sa dove sbattere la testa – anonimo

Aristide Malnati

La persona che soffrirebbe meno al pensiero di uscire dalla Casa – firmato Adriana Volpe

Paolo Ciavarro