Clizia e Paolo si isolano: notte di confidenze al Grande Fratello Vip

Clizia e Paolo, notte di confidenze al GF Vip: il feeling aumenta. Ciavarro interviene anche su Pago: “Cambiamento clamoroso”

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sono sempre più vicini al Grande Fratello Vip 4. Sono in molti a scommettere che tra i due giovani possa nascere qualcosa e che il loro rapporto possa presto andare di là di una semplice amicizia. A fare il tifo per loro c’è anche Eleonora Giorgi, madre del gieffino. Intanto nella notte, Paolo e l’ex moglie di Francesco Sarcina si sono di nuovo isolati dal resto del gruppo, confidandosi e chiacchierando. Punti di vista, comunione d’intenti e complicità: questa è la sensazione nell’osservarli. Ciavarro ha inoltre parlato di Pago, sostenendo che sia molto cambiato rispetto all’inizio dell’avventura nella Casa più spiata d’Italia.

Clizia su Paolo: “Se rimango tanto tempo, spero di essere più libera”

“Ci sarà sempre chi ti darà un parere o un giudizio. Non esiste un tribunale, Secondo me una se la vive al massimo questa esperienza, se riesce ad essere libero, senza maschere”, sussurra Clizia a Paolo nel pieno della notte. Poi aggiunge: “Se rimango tanto tempo, spero di essere più libera e non pensare a tutte queste cose. E farmi pippe mentali. Pago e Ivan sono più abituati perché hanno già fatto reality…” Paolo ascolta, soppesa e poi risponde: “Pago ha avuto un cambiamento clamoroso nel suo stato d’animo dall’entrata ad oggi. Gliel’ho detto: tutto ciò serve. Deve essere preso ad esempio. Ivan è navigato. Noi siamo fortunati non sono per quello che stiamo facendo in questa casa. C’è gente che si alza alle sei di mattina. Abbiamo la possibilità di metterci alla prova con noi stessi”.

Eleonora Giorgi tifa per il figlio e Clizia

Chissà se il feeling amichevole si trasformerà in qualcosa di più. Nel frattempo Eleonora Giorgi si dice felicissima di un’eventuale ‘caduta in love’ del suo Paolo. Nelle scorse ore ha speso parole al miele per Clizia, parlando di una ragazza matura e rispettosa. Chi invece sembra essere uscito dai ‘radar’ dell’ex di Sarcina è Ivan Gonzalez. L’influencer ha infatti detto che non è il suo tipo. E Ivan che cosa farà ora? Non mollerà la presa o cercherà rifugio altrove?