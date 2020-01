Cresce la sintonia al Grande Fratello Vip tra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia: le parole di Eleonora Giorgi

Clizia Incorvaia sempre più regina di cuori del Grande Fratello Vip. In poche settimane l’ex moglie di Francesco Sarcina ha catalizzato l’attenzione dei concorrenti maschi della quarta edizione del reality show e in particolare quella di Ivan Gonzalez e Paolo Ciavarro. Con quest’ultimo l’intesa sta crescendo sempre più tanto che sono addirittura già nate le prime fan page di coppia. Fan page che possono annoverare un follower importante: Eleonora Giorgi, madre di Paolo. La popolare attrice, che ha partecipato al GF Vip nel 2018, approva la sintonia tra il figlio e Clizia. Non solo: già prima dell’inizio del programma aveva predetto una probabile love story tra i due, come raccontato dalla stessa Giorgi.

Eleonora Giorgi approva un’eventuale storia d’amore tra Paolo e Clizia Incorvaia

“Appena ho saputo la lista dei concorrenti sono andata da mio figlio Paolo e gli ho predetto: “Appena conoscerai Clizia ne rimarrai incantato. E lui, con la riposta tipica del figlio maschio che vuole avere ragione ha detto: “Ma no, mamma, io preferisco le more. Lei non è il mio tipo”. Invece, come al solito, ho avuto ragione. Li guardo tutti i giorni nella Casa: non so se si sono innamorati ma sicuramente sono molto affiatati”, ha dichiarato Eleonora Giorgi a Di Più Tv. “Clizia possiede una candida intelligenza che ricorda un po’ la mia. Ha una bellezza eterea ed è molto molto in gamba. Sapevo che mio figlio sarebbe rimasto affascinato da lei. È sotto gli occhi di tutti che, tra loro, c’è una bella intesa: lei si confida con lui; lui con lei”, ha aggiunto la 66enne.

Eleonora Giorgi ha conosciuto Clizia Incorvaia a Live-Non è la d’Urso

“Clizia mi piace molto. Ma mio figlio non è tanto maturo quanto invece è lei. Però l’amore trova sempre una strada e se, poi, alla fine, si dovessero innamorare, andrebbe benissimo così. Ho imparato a conoscere Clizia guardandola durante una sua intervista da Barbara d’Urso e ne sono rimasta folgorata. Ho pensato che, forse, è stata vittima di una storia più grande di lei, e che ama sua figlia tantissimo”, ha sottolineato Eleonora Giorgi.

Paolo Ciavarro ha amato un’ex corteggiatrice di Uomini e Donne

Mentre è noto il rapporto tra Clizia Incorvaia e Francesco Sarcina, forse non tutti sanno che Paolo Ciavarro ha amato in passato Laura Frenna, ex corteggiatrice di Andrea Damante a Uomini e Donne. I due si sono conosciuti grazie a Maria De Filippi: lei lavora nella casa di produzione della conduttrice mentre lui ha condotto per diverso tempo il daytime di Amici.