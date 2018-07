Paolo Ciavarro e Laura Frenna di Uomini e Donne si sono lasciati?

Paolo Ciavarro e Laura Frenna di Uomini e Donne stanno ancora insieme?

Sembra giunta al capolinea la storia d’amore tra Paolo Ciavarro, conduttore del daytime di Amici, e Laura Frenna, ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Il condizionale è d’obbligo perché l’annuncio non è arrivato dai diretti interessati. A destare sospetti, però, sono stati alcuni gesti dei protagonisti sui social network. Quali? Ad iniziare è stato il figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro, che ha cancellato dal suo account Instagram tutte le foto con l’ex corteggiatrice di Andrea Damante. Laura, dal canto suo, si è sottoposta al gioco delle domande su Instagram e a chi le ha chiesto se preferisce una vacanza con il fidanzato o quella con gli amici ha replicato: “Amici”. Tra Paolo e la Frenna è dunque già tutto finito?

Laura Frenna e Paolo Ciavarro: innamorati grazie a Maria De Filippi

E pensare che Laura Frenna e Paolo Ciavarro hanno ufficializzato il loro legame solo lo scorso giugno, postando una tenera foto insieme sui social network. “Ma non esiste prospettiva senza due punti di vista”, aveva scritto Laura, felice come non mai di aver ritrovato l’amore dopo tante delusioni sentimentali. Ma, a quanto pare, qualcosa non ha funzionato e il rapporto tra Laura e Paolo si è bruscamente interrotto. O forse si tratta solo di una crisi passeggera, di quelle che capitano a tanti fidanzati?

Come si sono conosciuti Laura Frenna di Uomini e Donne e Paolo Ciavarro

Laura Frenna e Paolo Ciavarro si sono conosciuti e innamorati grazie a Maria De Filippi. Dal 2016, subito dopo la partecipazione a Uomini e Donne, Laura è entrata nella squadra della Fascino, la casa di produzione della conduttrice Mediaset. E lo scorso autunno ha conosciuto dietro le quinte di Amici Paolo Ciavarro, diventato nuovo conduttore del daytime del talent show dopo l’addio di Stefano De Martino.