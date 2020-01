Grande Fratello, confessionale Elia sulla Volpe: “Giocatrice, finta perfettina”

Il confessionale di Antonella Elia su Adriana Volpe: quello che non ha ancora detto al Gf Vip 2020

Tra Antonella Elia e Fernando Lessa non corre buon sangue. E su questo non ci piove. Ma adesso la Elia se l’è presa anche per quello che hanno fatto i suoi coinquilini durante l’ultima diretta: aver salvato dal televoto la sua nemica! Adriana Volpe è stata la prima ad averle giustificato la sua scelta (nonostante non fosse tenuta a farlo), spiegando che l’ha colpita molto il suo passato difficile; Antonella, dopo averle dato della buona samaritana, ha scagliato contro di lei altre critiche dal confessionale del Grande Fratello Vip 2020.

Grande Fratello ultime notizie: Adriana giustifica la sua scelta, la Elia non ci sta e attacca così

Adriana Volpe ha parlato in questi termini di Fernanda Lessa: “La sua storia mi ha colpito. Può essere un ottimo modello televisivo per tante persone”. Antonella Elia, dopo aver affibbiato paroloni alla sua rivale, ha detto questo sulla Volpe: “Lei deve fare sempre la finta donna perfettina, deve fare la mamma perfetta… Lei non avrebbe mai nominato una donna che risale dal baratro… Lei è una grande giocatrice. Qui ha il ruolo di quella perfettina”.

Adriana Volpe sul litigio di Antonella e Fernando: ecco cosa pensa davvero

Nel confessionale, Adriana Volpe ha aggiunto: “Con tanta onestà, io salverei Antonella e non Fernanda. Qui non ci sono vinti e vincitori. Ci sono due persone che si scontrano e devono chiarirsi. Dovrebbero abbassare anche i toni”. Antonella potrebbe per un attimo dimenticare Fernanda se dovesse ricevere una sorpresa da parte del suo fidanzato? Fuori dalla Casa del Gf ha fatto una grande confessione sulla loro storia d’amore.