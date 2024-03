GF Anita, arrivano tristi voci su Edoardo: “È stato in ospedale”

Arrivano indiscrezioni sullo storico ex fidanzato di Anita Olivieri del Grande Fratello. Va precisato che queste sono solo voci e che, per il momento, non c’è alcuna conferma ufficiale da parte del diretto interessato. In queste ore, Deianira Marzano ha ricevuto da parte di un utente su Instagram una segnalazione, che andrebbe a svelare le attuali condizioni di Edoardo. Sembra proprio che il ragazzo non se la stia passando bene.

L’esperta di gossip ha condiviso in queste ore tale indiscrezione:

“Mia cugina lavora per Edoardo Sanson, ha detto che è da una settimana che non si fa vedere in ufficio e sanno che è stato anche all’ospedale ma non si sa cosa abbia avuto”

Pare, dunque, che lo storico ex fidanzato di Anita non stia bene. Il suo nome è uscito fuori più di una volta nel corso della puntata di ieri sera, 11 marzo 2024. Alfonso Signorini e i concorrenti l’hanno spesso citato perché la Olivieri ha appena avviato una relazione, che risulta per il pubblico poco credibile, con Alessio Falsone.

Ciò è accaduto proprio qualche settimana dopo che Edoardo si è palesato al GF, durante la Festa di San Valentino. Anita molte volte aveva parlato della loro storia, dicendosi impegnata sia sentimentalmente che mentalmente. Quando l’ha rivisto nella Casa di Cinecittà, la Olivieri si è commossa, l’ha baciato e abbracciato.

Anita ha addirittura fatto sapere di vederlo come padre dei suoi figli, per poi buttarsi improvvisamente tra le braccia di Falsone, tra i concorrenti più discussi in questi giorni. In diretta Beatrice Luzzi e Giampiero Mughini hanno smontato questa love story, sostenendo che Anita abbia mancato di rispetto a Edoardo, per cui dichiarava amore fino a qualche giorno prima.

Nonostante le critiche, la Olivieri e Falsone continuano per la loro strada. E sebbene lei si sia detta dispiaciuta per un’eventuale reazione negativa di Edoardo, sembra non pensarlo più di tanto. Un cambio di rotta che genera sospetti. Intanto, in queste ore le voci sulle attuali condizioni dell’ex fidanzato storico di Anita fanno pensare.

Sembra, stando a questa indiscrezione, che Edoardo non se la stia passando affatto bene fuori dalla Casa di Cinecittà. D’altronde il ragazzo ha deciso di evitare un confronto telefonico con Anita quando la produzione gliel’ha proposto la scorsa settimana in diretta. Un chiaro gesto che andrebbe a confermare che Edoardo starebbe soffrendo, come Beatrice aveva ipotizzato.