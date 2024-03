Grande Fratello 43° puntata: nominati, Perla crolla, Mirko on fire

Stasera per i veterani del Grande Fratello sono sei mesi di convivenza nella Casa di Cinecittà. La 43esima puntata è stata importante anche per un altro motivo: è stato eletto il secondo finalista di questa edizione. Quasi subito Alfonso Signorini ha chiuso il televoto. Solo in un secondo momento è stato rivelato il nome del concorrente che è riuscito a raggiungere Beatrice Luzzi in finale. Nel frattempo, il padrone di casa ha parlato di altri argomenti.

Ha dato il via alla serata con la storia di Anita Olivieri e Alessio Falsone, a cui il pubblico non crede. In diretta, la ‘coppia’ è stata demolita prima da Beatrice Luzzi e poi da Giampiero Mughini. Dopo di che, Alfonso ha invitato Grecia Colmenares nella Casa di Cinecittà. L’attrice delle telenovela è stata eliminata con il televoto la scorsa settimana, ma aveva ancora un conto in sospeso con Simona Taglia.

La puntata è andata avanti con Giuseppe Garibaldi, che in questi giorni ha avuto vari confronti con Beatrice Luzzi. Con tutta sincerità quest’ultima si è detta convinta del fatto che lui non meriti di vincere, in quanto non si sarebbe messo totalmente in gioco. Pensa, però, che Giuseppe dovrebbe essere tra i finalisti. In confessionale, stasera Luzzi ha precisato di sentire che Garibaldi si stia riavvicinando a lei solo per andare in finale.

Inoltre, ha sottolineato che non ci sarà un ritorno di fiamma tra loro, in quanto non può riprendere di nuovo quella strada. Giuseppe ha fatto notare che la sua intenzione è solo quella di avere con lei un rapporto sereno, visto che da mesi non si parlavano.

GF, Perla e Alessio: Mirko tuona dallo studio, lei in lacrime

È arrivato il momento di avvicinarsi alla scoperta del nome del secondo finalista del GF. I primi a uscire dalla sfida sono stati Anita e Paolo. Alla fine sono rimaste in gioco Letizia e Rosy, le quali hanno scoperto il risultato in studio. Intanto, Signorini ha sfruttato questo tempo per parlare con Massimiliano Varrese, mostrandogli una clip che vede protagonista la figlia. Dopo di che, il conduttore ha puntato l’attenzione su Perla Vatiero.

Quest’ultima ha iniziato a mettere in dubbio Alessio Falsone dopo quanto è uscito fuori nella scorsa puntata. Stasera Perla sembra essersi rimangiata tutto, affermando di essere consapevole del bene che il gieffino proverebbe nei suoi confronti. A dire la sua ci ha pensato Mirko Brunetti:

“Una grandissima caduta di stile da parte di Alessio, è abbastanza chiaro. Questo giochetto che Perla neanche conosceva non lo fa un amico. Poi penso che lei è troppo ingenua. Non ti dimenticare mai che quello è un gioco”

A questo punto, Perla si è scagliata contro Alessio, sottolineando che più volte in effetti ha sbagliato facendo passare il fatto che lei potesse essere interessata a lui. Intanto, Signorini ha pensato bene di mostrare a tutti l’intervista che la sorella della Vatiero ha rilasciato un’intervista su FanPage, dove ha definito Alessio “un pagliaccio”.

Non solo, ha chiarito che Perla è una persona troppo buona. La gieffina è scoppiata a piangere, facendo notare tutti i gesti da amico che Falsone ha fatto per lei. “Mi dispiace vederla così, vorrei essere lì con te”, ha dichiarato Mirko dallo studio di Canale 5.

Grande Fratello: Rosy seconda finalista e le nomination

Rosy Chin è stata eletta seconda finalista nello studio di Canale 5 e da questo risultato è emerso un importante dettaglio su Beatrice Luzzi. La cuoca ha ottenuto il 53%, Letizia il 32%, Anita il 10% e Paolo il 5%. In attesa di rivelare ai concorrenti rimasti nella Casa il risultato, Signorini ha parlato della storia di Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi.

Signorini ha fatto notare che l’ex tentatrice ci tiene molto al pensiero dei fan, al contrario del gieffino. Sergio ha ricevuto poi una sorpresa da parte di sua mamma, che gli ha inviato un videomessaggio. Dopo il ritorno di Rosy e Letizia nella Casa, sono iniziate le nomination. Il meno votato sarà il primo candidato alla prossima eliminazione. Il televoto vede protagonisti Anita, Simona, Giuseppe, Massimiliano e Federico.

Durante la nomination, Signorini ha accolto in studio Grecia Colmenares, che nella serata è rientrata nella Casa per portare via il cibo dei suoi ex coinquilini. Alfonso, scherzando a distanza con Beatrice Luzzi, ha dato un bacio a Grecia nello studio. La Colmenares ha poi distribuito quel cibo tra gli spettatori.