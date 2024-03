GF, Rosy seconda finalista: il televoto conferma il potere di Beatrice

È Rosy Chin la seconda finalista del Grande Fratello. Questo è stato un televoto sofferto per i fan di Beatrice Luzzi. Nessuno tra i concorrenti che si sono sfidati ha pienamente mai convinto la maggior parte dei telespettatori, schierata dalla parte dell’attrice. Ma i suoi fan hanno comunque deciso di partecipare anche a questo televoto, dando i propri voti alla concorrente che la stessa Beatrice aveva indicato nella serata post puntata di giovedì scorso.

Ebbene Luzzi aveva dichiarato che secondo lei meriterebbe la finale, aggiungendo un “forse”, Rosy. D’altronde con Anita Olivieri e Paolo Masella non è mai andata particolarmente d’accordo e Letizia Petris non l’ha mai convinta più di tanto. Da quel momento, i fan di Beatrice hanno iniziato a dare i propri voti a Rosy, sebbene non fosse una loro favorita per la finale.

Infatti, c’è da dire che in generale questo televoto non ha appassionato neanche i fan di Perla Vatiero, anche loro in tantissimi. Ultimamente il pubblico che sostiene la gieffina sta iniziando a pensare che non dovrebbe fidarsi di nessuno dei quattro presenti al televoto.

Proprio Anita e Letizia hanno di recente svelato che a breve dovranno sicuramente buttare al televoto Perla (e non quello per diventare finalista, a quanto pare). Eppure proprio la Vatiero ha aiutato l’intero gruppo a lottare contro Beatrice. E quest’ultima ha più volte fatto notare alla coinquilina che i suoi ‘amici’ potevano usarla per via del vasto pubblico che la ama.

C’è poi da considerare che Letizia ha i suoi fan, tanto che ha ottenuto il 32% dei voti, e probabilmente vari sostenitori di Perla l’hanno votata, in quanto hanno sempre avuto un rapporto molto stretto nella Casa di Cinecittà. Questo televoto per il secondo finalista fa notare in qualunque sfida conta il pensiero di Beatrice Luzzi.

Non solo, è evidente che Anita non ha poi così tanti sostenitori e questa è una conferma che la sua storia con Alessio Falsone sta solo peggiorando le cose. Paolo ha raccolto pochi fan in questo percorso e sono più che altro legati a Letizia.

Ad annunciare il nome di Rosy Chin come seconda finalista del GF in diretta è stato suo marito. Quest’ultimo si è collegato dal suo ristorante e ha fatto il nome della cuoca, che ha trionfato con il 53% dei voti.