GF: Anita e Letizia giù la maschera, in arrivo nomination per Perla

Nella Casa del Grande Fratello la finale si fa sempre più vicina e tutti i concorrenti iniziano a pensare a delle strategie per arrivarci. Ma c’è chi ammette che farà delle scelte inaspettate.

Oggi, mentre Anita Olivieri e Letizia Petris si allenavano, hanno fatto un discorso in vista delle prossime nomination. Per loro il bersaglio è sempre Beatrice Luzzi ma contano di riuscire a farla fuori. Arrivati a quel punto però chi nomineranno? Perla o Greta.

Nonostante si professano grandi amiche e soprattutto nei confronti della Vatiero mostrano una grande stima e fiducia, sarebbero dunque pronte a voltarle le spalle per il gioco, dando precedenza ai veterani.

“Io sono sicura che ad un certo punto dovrò iniziare a toccare Greta e Perla se gli altri saranno tutti usciti, ma io lo dico, è così per me, che posso fare? Devo nominare o te o Paolo? Mi dispiace non lo faccio“, ha detto Anita. E subito Letizia le ha dato ragione, dicendo che lo stesso varrà per lei.

Il casino che scoppierebbe in puntata se mostrassero questa clip,il gruppone si inizierebbe a sgretolare, ma purtroppo lo sappiamo che gli autori non sono così tanto intelligenti… Preferiscono occuparsi della solita dinamica da 6 mesi#GrandeFratello

pic.twitter.com/Cxz4XLysYd — ~Doms (@82odod) February 16, 2024

Questo discorso ha spiazzato i fan di Perla che pensavano avesse trovato degli amici veri che in realtà dimostrano solo di pensare al gioco. Cosa che Beatrice le aveva sempre detto. Come aveva anche già sottolineato che mandano lei per litigare così la usano come scudo perché sanno che è forte. Discorso che in parte ha confermato la Vatiero stessa parlando con Mirko Brunetti.

Dunque, Perla ha sempre deriso Beatrice per non aver trovato amicizie vere all’interno del gioco, ma a questo punto lei è sicura di avere gente leale al suo fianco?

La strategia del branco

Da quando è rientrato Mirko in Casa sta cercando di far ragionare l’ex. Le sta consigliando di non andare più contro Beatrice e di provare a trovare un punto di incontro, ma la Vatiero sembra non capire per quale motivo Brunetti le faccia questo discorso.

Poi, durante l’ennesima discussione, anche lei è arrivata ad ammettere che dietro questo scontro con l’attrice c’è una strategia. Perla ha ammesso di “essersi sacrificata per il gruppo“. Ha rivelato di non aver mai avuto problemi con la Luzzi ma che, avendo visto le persone intorno a lei stare male, sapeva che poteva essere l’unica a fronteggiarla. Anche se, è vero che il pubblico non le manca, ma la dialettica un po’ meno. Mirko ha rivelato di essere rimasto deluso nel vederla così “aggressiva e rabbiosa” nei confronti dell’attrice e spera che lei possa tornare quella di prima. Dunque Perla ha anche ammesso di essersi sacrificata per gli amici che invece, appena potranno, la pugnaleranno alle spalle.