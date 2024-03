GF, Anita-Alessio flop: il grosso fallo di Alfonso, Luzzi e Mughini top

Puntata scoppiettante per Anita Olivieri al Grande Fratello. In attesa di scoprire il risultato del televoto, in cui è stata in sfida con Letizia Petris, Paolo Masella e Rosy Chin per l’elezione del secondo finalista, la gieffina parla del suo rapporto con Alessio Falsone. Una storia flop, sin dalla sua nascita. Purtroppo per loro, che pensano di aver fatto il colpaccio, sono davvero pochi i telespettatori che credono in questa storia.

Alessio più volte si è tradito nei giorni scorsi, alimentando ancora di più le polemiche. Solo fino a qualche giorno fa, Anita baciava il suo storico ex fidanzato Edoardo. Non solo, dichiarava di vederlo come padre di suo figlio. Piangendo dichiarava “siamo fatti per stare insieme”. Ed ecco che dopo questo romantico momento, improvvisamente Anita si è buttata letteralmente tra le braccia di Alessio. Da mesi dichiara di essere impegnata e di non essere interessata a nessuno.

Quando è finita al televoto, Anita al GF ha notato Falsone e si è esposta con questa presunta love story. Ad avere gli stessi dubbi e sospetti del pubblico è Beatrice Luzzi, che come sempre rappresenta la voce della maggior parte dei telespettatori, nei giorni scorsi:

“Il colpo di fulmine è arrivato nel momento giusto. Guarda che Anita era in nomination. Ha alzato la temperatura e si è salvata. Vediamo se si concede per arrivare in finale. Non si merita la finale, dopo questa genialità che ha fatto”

Anche Simona Tagli ha ammesso in questi giorni di non credere a questa storia. Alfonso Signorini ha poi toppato facendo un paragone che il pubblico non gli perdona. Ha paragonato la storia di Anita e Alessio con quella di Cecilia Rodriguez, che nella Casa di Cinecittà si è innamorata di Ignazio Moser e ha lasciato in diretta televisiva Francesco Monte.

Tutta un’altra storia, che non è nata di certo quando la sorella di Belen è finita al televoto. La Rodriguez aveva affrontato la bufera con il pubblico contro, non l’aveva dunque fatto per ottenere il suo favore. Anzi, Monte era un volto molto amato della televisione. Infatti, quella di Cecilia non era stata una mossa strategica, in quanto è andata contro tutto e tutti, non preoccupandosi del parere del pubblico.

Semplicemente la Rodriguez aveva capito che la sua relazione con Monte era giunta al termine da tempo. Non solo, Cecilia ha passato un momento di profonda crisi quando si è innamorata di Ignazio. Al contrario, Anita se la ride in continuazione, sebbene stasera dichiari di essere dispiaciuta per la sofferenza che potrebbe provare Edoardo fuori.

Intanto, Beatrice Luzzi conferma stasera senza problemi il suo pensiero non rimangiandosi nulla. L’attrice crede che Edoardo meritasse più rispetto. Signorini tenta di farla riflettere, ma senza ottenere risultati. Infatti, Beatrice resta ferma nella sua posizione:

“Quando Edoardo è venuto qua, Alessio già era qua. Io credo al colpo di fulmine, ma bisogna anche rispettare una persona che hai fatto venire qua, contro la sua natura. Una persona con il cuore supera la passione per rispetto a qualcuno con cui sei stato dieci anni fa”

Interviene dallo studio di Canale 5 Giampiero Mughini, che smonta subito Anita:

“Come si fa a fare questo di fronte a una macchina? Edoardo è stato accolto con occhi sbigottiti e ora viene triturato televisivamente. Per me è orrendo, tutto poteva essere posticipato”

Al contrario, Alfonso Signorini continua a difendere la Olivieri. Il colpo finale, probabilmente da evitare, lo regala Alessio Falsone: “Io penso che Beatrice sia invidiosa e una cosa del genere non l’abbia mai provata”.

Grande Fratello, Beatrice e Alessio: Luzzi smonta subito tutto

Beatrice Luzzi nei giorni scorsi ha fatto “un finto pressing” con Alessio Falsone, in quanto aveva frainteso le intenzioni di lui. L’attrice assicura stasera che per lei si trattava di un gioco e che non ha mai avuto il pensiero di avere qualcosa con il gieffino. Si è divertita a provocarla, tanto che in confessionale in questi giorni ha precisato che ci avrebbe provato con Alessio solo “volendo cadere in basso”.

Anita Olivieri scoppia a ridere in diretta, convinta che Beatrice volesse davvero provarci con Falsone. Signorini frena subito la gieffina, confermando che il gioco di Luzzi era premeditato, per provocare una reazione in Alessio e non perché voleva davvero provarci.