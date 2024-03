GF notte: Alessio infuriato con Perla, Giuseppe in crisi per Beatrice

Nella puntata dell’11 marzo del Grande Fratello, Rosy Chin è stata eletta prima finalista. Sono continuati gli scontri tra Anita Olivieri, Alessio Falsone e Beatrice Luzzi che sta tornando sempre più vicina a Giuseppe Garibaldi. È stata letta anche l’intervista di Loana, sorella di Perla Vatiero che ha sparato a zero sul nuovo concorrente.

Dopo che in puntata c’è stato l’ennesimo confronto tra lei e Alessio, lui è andato in escandescenza. Loana lo ha definito ‘pagliaccio‘ e Falsone avrebbe voluto che la ragazza intervenisse per difenderlo. Ma Perla non capisce come mai sia la sorella che Mirko Brunetti le continuano a dire di non fidarsi. La loro amicizia in questi ultimi giorni si è un po’ allentata, complice il flirt che lui ora ha con Anita, ma nonostante ciò, sembra che continui a prendersi gioco di Perla.

Donne che vogliono bene alle altre donne. Simona che corre da Perla appena Falsone inizia a gridarle contro. Salverò solo te, promesso ❤️#GrandeFratello pic.twitter.com/dDPmdbU3w3 — Fernweh (@Fernwmeh) March 12, 2024

Durante la discussione ad un certo punto Alessio ha alzato molto i toni, tanto che Simona Tagli e Massimiliano Varrese sono intervenuti per calmarlo. Non solo, Falsone ha ammesso di essere entrato nella Casa con lo scopo di provarci con Greta Rossetti, perché glielo avevano consigliato gli amici.

“I miei amici mi hanno detto di entrare qui e farmi Greta, ci ho iniziato a scherzare, ho detto che potrebbe andare, ma per una cosa tanto per“.

Ha poi ammesso di essersi fermato perché consapevole dell’interesse provato da Sergio D’Ottavi. Ma la frase che ha detto resta molto squallida. D’altronde non è la prima volta che Falsone dimostra di essere poco elegante nei confronti delle donne.

Giuseppe in crisi: verità o paura di uscire?

Dopo la puntata Garibaldi è entrato in crisi perché è rimasto deluso da alcuni comportamenti. Letizia Petris gli ha fatto notare che probabilmente soffre un po’ la presenza di Alessio che in molte cose lo ha sostituito, principalmente negli affetti. Due sua amiche molto strette, ovvero Anita e Perla, ormai danno più attenzioni al nuovo arrivato.

Durante la puntata è stata mandata anche una clip che facesse pensare al fatto che la Luzzi ci stesse provando con Falsone. In realtà lei ha ammesso di voler fare questa strategia, ma più per divertirsi. Nei suoi confronti non ha alcun interesse. Nonostante ciò sia Giuseppe che Anita sembrano non crederle e condividono il fatto che cerchi attenzioni da lui. Anzi, secondo Garibaldi la cosa è reciproca.

Il giovane ha poi parlato meglio del sentimento che lo lega a Beatrice. Ha rivelato che tra di loro c’è un qualcosa di forte, ma ha paura “di ricascarci“. Non vorrebbe riniziare da capo ma viversi tutto più con leggerezza, al tempo stesso non è facile. Lui ha paura che lei possa pensare che lo faccia per arrivare in finale.

In molti però non credono più a Giuseppe. Seppur la sintonia ritrovata con la Luzzi è visibile agli occhi di tutti, non si esclude che questo riavvicinamento sia molto strategico. Anche lei ha ammesso di volerci andare con i piedi di piombo, ma la vicinanza tra i due è sempre maggiore. L’idea di entrambi è quella di resistere fino alla fine, tanto mancano poche settimane. Ma riusciranno a tenere a bada gli istinti?