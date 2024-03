GF: Giuseppe fa mea culpa su Beatrice, fan spiazzati

Ha fatto molto scalpore la dichiarazione di Giuseppe Garibaldi a Letizia Petris. Il giovane ha ammesso di provare ancora un forte sentimento nei confronti di Beatrice Luzzi e di essersi pentito per come sono andate le cose.

Dietro sollecitazione della ragazza, Giuseppe ha ammesso di essere molto dispiaciuto di non aver condiviso l’intero percorso con la Luzzi e che, soprattutto agli inizi, è stato poco leggero nell’affrontare la storia. Ha rivelato di essere rammaricato nel non averla capita e di aver commesso alcuni sbagli.

Ha detto poi che ora è felice che sia tornato il sereno, ma è anche cosciente del fatto che, seppur il sentimento ci sia ancora, non può pensare di riprovarci: ormai il programma è agli sgoccioli. Letizia, che già da tempo aveva intuito ciò, ha spinto il ragazzo a non privarsi di nulla e a viversi al meglio questo ultimo periodo in Casa.

Lui ha anche rivelato che le cose dentro di sé sono cambiate quando la Luzzi è uscita la prima volta perché si è accorto quanto le mancasse. Ha confessato che, per il suo compleanno, Beatrice gli ha scritto: “Sei una magia incancellabile“. E ciò lo avrebbe fatto riflettere molto.

Le confessioni di Giuseppe dividono

Ma il pubblico è diviso. Da una parte ci sono i Beabaldi, sostenitori della coppia, che hanno da sempre fanno il tifo per loro e non hanno mai smesso di sperarci. Dall’altra ci sono i fan della Luzzi che ci tengono a sottolineare tutti i gesti di cattivo gusto che lui ha fatto nei confronti di Beatrice. Tra tutti il peggiore è stata la scena in cui ha baciato lo schiaccianoci felice, quando lei ha abbaondato momentaneamente per la morte del padre.

C’è anche chi sostiene che da quando Giuseppe è uscito dalla Casa sia cambiato molto e probabilmente perché ha letto delle cose e saputo quanto sia forte la Luzzi. È pur vero che, magari, l’uscita gli abbia potuto far schiarire le idee e gli abbia fatto capire gli errori commessi. Anche perché da quando è rientrato l’allontanamento da Anita è sempre più evidente.

Dall’altra parte c’è Beatrice che da sempre ha avuto un debole ed un occhio di riguardo nei suoi confronti. Soprattutto si è molto preoccupata nel “vederlo deperito“. Al tempo stesso però in puntata Giuseppe trova sempre l’occasione per non appoggiarla o andarle contro e ciò le fa perdere fiducia.

Un ritorno di fiamma tra la coppia sembra impossibile. Certamente le confessioni di Giuseppe hanno spiazzato. Vere o finte che siano sicuramente faranno effetto alla Luzzi quando questa sera, in puntata, le ascolterà. A questo punto sembra che la decisione passi nelle mani dell’attrice che su ciò sembra aver messo un muro. Ma la sua imprevedibilità è anche il suo punto di forza e magari stupirà i telespettatori.