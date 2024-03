GF, Beatrice e Giuseppe sempre più vicini: casualità o strategia?

Al Grande Fratello sembra che stia per tornare una delle coppie che più hanno appassionato durante questa edizione: Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi.

Complice l’assenza per alcuni giorni del ragazzo, ma anche l’allontanamento da Anita Olivieri, sembra che tra i due sia tornato il sereno. I telespettatori stanno notando come il rapporto tra lui e la Luzzi si stia di nuovo rafforzando e sembra di nuovo esserci quella complicità che aveva fatto innamorare il pubblico. Da quando Giuseppe ha discusso con Anita, con cui sembra non voler ricostruire il rapporto, è chiaro a tutti come continui a cercare Beatrice e dalla puntata di mercoledì 28 marzo le giri sempre intorno. D’altro canto lei ormai è sola, avendo perso anche Stefano Miele e l’assenza di Giuseppe dalla Casa per qualche giorno l’ha fatta molto riflettere. L’attrice infatti è stata tra le più preoccupate quando il giovane è stato poco bene.

Ora ha deciso che si prenderà cura di lui e ce la sta mettendo tutta. Non solo si preoccupa che mangi, che stia al sole e si riposi, ma è tornata a spronarlo come qualche mese fa. Crede molto in lui e non mancano i discorsi motivazionali.

Un momento di sconforto per Giuseppe: “Sto riconoscendo i miei limiti” #GrandeFratello pic.twitter.com/SsSpHno8kv — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 4, 2024

In molti però sostengono che lui non sia spontaneo e questo riavvicinamento sia dovuto al fatto che, essendo uscito, abbia scoperto quanto la Luzzi sia forte al televoto. Altri invece sono delusi dall’attrice che nonostante tutto è riuscita per l’ennesima volta a perdonare Garibaldi per cui lei ha da sempre avuto un debole.

Il cinema con le loro reazioni appena si rendono conto che la regia ha messo a mano a mano mi stanno mandando al creatore

👺che str…👺che cretini che siete 👺 siete degli idioti👺👺 + bonus sorrisi e imbarazzo #Beabaldi #GrandeFratello pic.twitter.com/tf48nd4wa8 — S🤍 (@__hope0___) March 4, 2024

Il recente avvicinamento

Per ora non ci sono state effusioni ma che il legame si stia rafforzando pian piano è visibile agli occhi di tutti. Complici anche gli autori che cercano di spingere questa dinamica che per settimane ha retto le puntate.

Questa mattina mentre i due erano soli in piscina, infatti, è partita la canzone A mano A mano (brano su cui si sono dati il primo bacio). Compici anche Letizia Petris e Paolo Masella che spesso hanno spinto per un loro riavvicinamento.

Non si sa quanta sincerità ci sia arrivati a questo punto o se davvero da parte di entrambi ci sia la voglia di riniziare tutto da capo. Ma è pur vero che sembra che questa dinamica crei ancora entusiasmo nei telespettatori, stanchi invece “dei teatrini dei Perletti“. E c’è chi non ha mai smesso di sperare in un ritorno di fiamma tra Beatrice e Giuseppe, nonostante tutto.