GF, Garibaldi e Anita ai ferri corti: “È innamorato di me”

Anita Olivieri e Giuseppe Garibaldi ai ferri corti. Negli ultimi giorni, i rapporti tra i due grandi amici sono diventati molto tesi. Il tutto è iniziato da quando Anita si è avvicinata al nuovo concorrente Alessio Falsone, con il quale sembrerebbe esserci un feeling speciale. La cosa avrebbe infastidito parecchio Garibaldi, tanto da allontanarsi improvvisamente da quella che è stata la persona più vicina a lui in tutti questi mesi. Alla luce di ciò, Massimiliano Varrese ha avvisato la gieffina che, probabilmente, la freddezza di Giuseppe sarebbe dovuta a motivi di gelosia. Secondo l’attore, infatti, il bidello proverebbe dei sentimenti più profondi per lei.

Inizialmente, entrambi hanno negato. In puntata, interpellati da Alfonso Signorini, hanno dichiarato di essere legati solamente da una profonda amicizia. Ma, nelle ultime ore, qualcosa sembrerebbe essere cambiato. Ieri sera, 27 febbraio, nella Casa del Grande Fratello sono scoppiate diverse liti, una delle quali proprio tra Giuseppe ed Anita. Tra i due, sono volate accuse pesanti.

Da un lato, la romana si è lamentata di non essere mai stata difesa dall’amico, nemmeno ai tempi del flirt con Beatrice Luzzi, quando lei era sotto attacco ad ogni puntata. D’altro canto, Garibaldi l’ha accusata di aver parlato sempre male di lui con gli altri coinquilini, mettendogli tutti contro. Insomma, una discussione veramente accesa, al termine della quale Anita è giunta ad una netta conclusione.

Dopo lo scontro, Anita si è confrontata con Marco Maddaloni, al quale ha confessato di pensare che Giuseppe sia segretamente innamorato di lei. Il judoka ha concordato con la ragazza, specificando, però, che Garibaldi probabilmente ancora non si è reso conto dei suoi stessi sentimenti. Per questo, non riuscirebbe ad ammettere di essere geloso della vicinanza tra lei ed Alessio. Ecco cos’ha rivelato l’Olivieri:

Quando Alfonso me lo ha chiesto io davvero ci avevo parlato con Giuseppe. Poi lo vedo quando uno è preso da me, me ne accorgo da alcune cose. Con lui però non l’ho mai vista questa cosa. Quindi quando Alfonso ce l’ha chiesto io ho risposto: “Vorrei dirti di sì, ma non lo percepisco”. Adesso, dopo la cosa di Alessio, del trattamento del silenzio e della nomination ti dico sì. La reazione che ha avuto è esagerata.

Questa rivelazione potrebbe causare una frattura ancora più profonda nell’amicizia tra i due inquilini della Casa più spiata d’Italia. Ricordiamo, infatti, che Garibaldi non ha ancora ammesso in nessun momento di provare qualcosa per Anita o di essere geloso del suo rapporto con Alessio. A questo punto, non possiamo far altro che aspettare per scoprire se Giuseppe rivelerà i suoi veri sentimenti oppure se le congetture si riveleranno infondate e, in realtà, il bidello ha sempre considerato Anita soltanto un’amica.