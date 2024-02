GF: crollo di Paolo. Anita e Alessio fanno parlare, Garibaldi geloso

A poche ore dalla 39esima puntata del Grande Fratello, durante la quale verrà annunciato il primo finalista, le tensioni aumentano nella Casa di Cinecittà. Prima la gelosia di Giuseppe Garibaldi, poi il crollo di Paolo Masella: cosa sta succedendo nel loft più spiato d’Italia? Partendo da Paolo, sembra avere qualche dubbio su Letizia Petris. Il gieffino ne ha parlato con Marco Maddaloni.

In particolare, il macellaio romano ha ammesso che la distanza fuori dalla Casa di Cinecittà, secondo lui, farà bene al rapporto che ha con Letizia. Masella ritiene che dentro quel loft si è abituato alla certezza e quindi, una volta fuori, tutto sarà più bello. Ma ci sono alcuni lati caratteriali della Petris che potrebbero rendere tutto complicato una volta usciti da quella Casa. I momenti che teme sono quelli in cui la gieffina “è nervosa, è tosta”.

Paolo al GF, sfogandosi con Maddaloni, ha dichiarato di doversi abituare a non avere dei confronti con Letizia quando è nervosa. Nonostante tutto, crede che fuori dalla Casa la situazione sarà più semplice, in quanto saranno solo loro due e non dovranno gestire i rapporti anche con altre persone con cui attualmente convivono.

Secondo Maddaloni, Paolo riuscirà a gestire Letizia dopo il reality show. Lo sportivo ritiene che Paolo debba imparare a conoscerla. Nella serata, però, Masella è apparso giù di tono. Infatti, ha deciso di appartarsi da solo per riflettere in generale sulla sua vita, in silenzio nel giardino.

Letizia ha subito notato il malessere del fidanzato e ha cercato di ottenere delle risposte. Ma ecco che Paolo è apparso abbastanza criptico e ha consigliato alla Petris di tornare dentro la Casa a divertirsi con il resto del gruppo.

“Vai, non ho niente voglio stare un po’ solo, mi va di stare un po’ da solo, così. Non ho niente, voglio stare da solo, vatti a divertire e non perderti questo momento. Non ho niente nei tuoi confronti, ho dubbi su me stesso”

Letizia non ha digerito questa sua scelta di restare da solo e di non svelare cosa gli sta passando per la testa. Ma Paolo ha continuato su quella strada, nonostante l’insistenza della gieffina.

Grande Fratello, Anita Olivieri e Alessio Falsone: Giuseppe geloso

Negli ultimi giorni, è uscita fuori un’indiscrezione: Alessio Falsone avrebbe baciato una concorrente nella Casa, nella notte. Proprio ora ecco che Anita Olivieri, la quale solo qualche giorno fa in puntata ha ritrovato il suo fidanzato, ha ammesso di nutrire una certa simpatia nei confronti del nuovo arrivato.

La gieffina ha confidato a Massimiliano Varrese che se Alessio fosse entrato prima nella Casa per lei sarebbe stato un problema. L’attore ha parlato con Anita di Garibaldi, il quale ha sempre dichiarato che una volta finito il gioco sarà dura per lui affrontare il distacco dalla Olivieri, con cui ha rapporto davvero speciale.

Inoltre, pare che Giuseppe sia geloso del rapporto che sta nascendo tra Anita e Alessio. La Olivieri crede, però, che Garibaldi dovrebbe capire determinate situazioni. A lei fa piacere trascorrere una serata con Sergio o con Alessio, ad esempio. Infatti, ha fatto notare che Garibaldi non può sentirsi solo per questo.

Anita al GF è giusto che stia anche con gli altri concorrenti e non solo con Giuseppe. E questo vale anche per il gieffino calabrese, tanto che, quando passa del tempo con Greta o Perla, la Olivieri non ha alcun problema. “Invece di me lui sa sempre con chi sto, quando…”, ha spiegato la gieffina. Anita si è mostrata abbastanza infastidita da queste reazioni di Garibaldi, che si sarebbe mostrato davvero infastidito.