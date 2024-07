GF 9, anche l’ex velina Shaila Gatta nel cast (l’indiscrezione)

Quella di oggi è stata a dir poco una giornata d’oro per gli spoiler sui protagonisti della prossima edizione del Grande Fratello. Pochi minuti fa, dopo le rivelazioni di Dagospia, anche il portale DavideMaggio.it ha lanciato una bomba sul cast del celebre reality show e ha quindi rivelato il nome di una delle personalità del mondo dello spettacolo che il 16 settembre varcheranno la celebre porta rossa per iniziare la loro avventura nella Casa più spiata d’Italia. Si tratta di Shaila Gatta, famosa ex velina di Striscia la Notizia.

L’ex velina al Grande Fratello

Stando a quanto affermato da DavideMaggio.it, la partecipazione dell’ex velina del tg satirico di Mediaset al reality show condotto da Alfonso Signorini è data per certa: “Davide Maggio vi anticipa l’identità di una concorrente che ha accettato di varcare la porta rossa. Tra i nuovi ‘vipponi’ ci sarà l’ex velina mora di Striscia la Notizia, Shaila Gatta”.

Insomma, un bel colpo per Signorini, soprattutto dopo che il nome dell’ex velina è stato associato a quello di Mirko Brunetti nel corso della passata edizione del reality. Una frequentazione che era stata smentita dalla stessa Shaila ma che, allo stesso tempo, era stata in grado di sollevare un bel polverone.

In ogni caso, è sempre doveroso specificare che, al momento della pubblicazione di questo articolo, la diretta interessata e la produzione del reality non hanno ancora confermato o smentito la notizia lanciata da Davide Maggio. Non resta da fare altro che attendere per scoprire cosa accadrà nelle prossime ore.

Date le premesse, è infatti legittimo aspettarsi che nel breve periodo verranno fatti altri nomi e rivelazioni importanti. Nel frattempo, i casting per partecipare al programma continuano dal momento che, anche per la prossima edizione del reality, è prevista la partecipazione di Nip e Vip che, esattamente come nel corso della passata edizione del Grande Fratello, si troveranno a convivere nella Casa più spiata d’Italia.

Chi è Shaila Gatta

L’ex velina è nata nel 1996 ad Aversa e, insieme alla ex collega Mikaela Neaze Silva, è stata velina del celebre tg satirico di Canale 5 per ben quattro edizioni, dal 2017 al 2021. Si tratta infatti di una delle veline più longeve nella storia di Striscia la Notizia. Ma non è finita qui, perché nel curriculum vitae dell’ex velina figura anche la conduzione di Paperissima Sprint dal 2019 al 2022.

Per concludere, c’è anche ci si ricorderà di lei per al sua partecipazione ad Amici: Shaila ha infatti preso parte al talent show di Maria De Filippi nell’ormai lontano 2015 ed era anche riuscita ad accaparrarsi un posto al Serale. Un percorso che, sfortunatamente, era stato troncato prematuramente e che non era certo stato rose e fiori. Infatti, la coach Alessandra Celentano non l’ha mai considerata una vera e propria ballerina ma più che altro come una futura velina.

Una frecciatina che però, per Shaila, si rivelò una sorta di benedizione dal momento che, di li a poco, la Gatta arrivò a esibirsi proprio sul bancone di Striscia la Notizia. Un ruolo a cui deve decisamente la sua fortuna e che ora la potrebbe portare a vivere una delle esperienze più incredibili della televisione.

Le news sul prossimo Grande Fratello

Manca poco più di un mese e mezzo all’inizio della nuova edizione del celebre reality show condotto da Alfonso Signorini: come anticipato infatti, a partire da metà settembre il programma tornerà a tenere compagnia agli italiani per due sere a settimana.

Lo show sta letteralmente prendendo forma e, come di consueto, i primi nomi dei partecipanti di quest’anno sono stati svelati. Nelle ultime ore infatti sono uscite numerose indiscrezioni firmate Dagospia che hanno parlato dell’ingresso nella Casa di personalità come Enzo Paolo Turchi.

Non sono poi mancate anche le polemiche, come quelle su Karina Cascella che, proprio nelle ultime ore, ha voluto di intervenire sui social per esprimere la sua opinione circa i rumors sulla sua partecipazione al reality.