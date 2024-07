GF 9, ecco i primi 4 concorrenti: ricicli e la ‘quota Temptation’

Tra poco più di un mese, su Canale 5 partirà la nuova edizione del Grande Fratello. Per la precisione, il reality tornerà ad entrare nelle case degli italiani il prossimo 16 settembre dopo ben 6 mesi di assenza. Alla conduzione, ci sarà per il sesto anno di fila Alfonso Signorini. Secondo le indiscrezioni, poi, paiono essere confermate Cesara Buonamici come opinionista unica e Rebecca Staffelli come opinionista social. Una scelta che ha fatto discutere, considerando il poco riscontro ottenuto soprattutto dalla Staffelli nella scorsa edizione. Infine, dopo settimane di speculazioni, Dagospia ha anticipato quelli che potrebbero essere i primi 4 concorrenti ufficiali del GF 9.

Nella rubrica “A lume di Candela”, il giornalista Giuseppe Candela ha svelato che, firme permettendo, nella Casa più spiata d’Italia entreranno due volti noti nel mondo dei reality insieme a due protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island. Di chi si tratta? Il primo nome ufficialmente annunciato è quello del coreografo Enzo Paolo Turchi.

L’ex naufrago pare che seguirà le orme della moglie Carmen Russo, che ha preso parte alla sesta edizione del Grande Fratello Vip. Enzo Paolo non è certo estraneo ai reality, avendo già partecipato all’Isola dei Famosi, Bake Off Italia Celebrity e Non sono una Signora. Dunque, il suo non è un nome molto ‘sorprendente’ in un programma come il GF.

Dopodiché, potrebbe varcare la porta rossa Karina Cascella. Anche lei è un’esperta di reality, avendo raggiunto il successo grazie a Uomini e Donne ed essendosi classificata al primo posto alla terza edizione de La Talpa. La Cascella ha una personalità molto frizzantina ed usa spesso i social per esprimere la sua opinione senza filtri su influencer o altri personaggi dello spettacolo. Dunque, qualora dovesse entrare nella Casa, sicuramente non passerà inosservata e darà molto di cui parlare.

Tassa Temptation al GF: ecco la coppia scelta da Signorini

Infine, proprio come lo scorso anno, non poteva mancare la ‘quota Temptation Island‘. Dopo il triangolo Mirko-Perla-Greta, in quest’edizione altri due ex fidanzati potrebbero rincontrarsi nella Casa più spiata d’Italia. Secondo quanto riportato da Dagospia, Lino Giuliano e Alessia Pascarella saranno due concorrenti del Grande Fratello. I due sono stati tra i protagonisti più chiacchierati dell’ultima edizione di Temptation, dalla quale sono usciti infine separati.

Inizialmente, Lino aveva dichiarato di voler riconquistare l’ex fidanzata, per poi iniziare subito una frequentazione con la tentatrice Maika. Proprio in questi giorni, Lino ha pubblicato una foto in cui è abbracciato a letto con lei, scatenando subito le frecciatine di Alessia. In sintesi, la tensione tra l’ex coppia appare più accesa che mai, e una loro convivenza al GF potrebbe certamente dar vita a scintille. A questo punto, non resta che attendere l’ufficializzazione del Grande Fratello per sapere se i quattro nomi anticipati da Dagospia verranno confermati o meno.