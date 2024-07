Temptation: chi va al GF? Strategie per assicurarsi il posto (rumor)

E’ iniziato il vero gioco adesso che Temptation Island è finito. Infatti rumor vari ci raccontano di chi sta cercando disperatamente di raggiungere un altro programma televisivo. Il programma tv invernale per eccellenza ovvero il Grande Fratello. Molti protagonisti di questa edizione di Temptation sembrano seriamente interessati alla visibilità. Oserei dire esclusivamente interessati alla visibilità e pronti a tutto pur di far parte di quel mondo. Le strategie sono già partite durante le registrazioni di Temptation e le segnalazioni non mancano ad arrivare. Tra le coppie più gettonate ci sono Jenny e Tony. Ma c’è anche chi sta creando “triangoli amorosi” con lo scopo di fare hype e accaparrarsi un posto in tv.

Ma partiamo dalla coppia formata da Jenny e Tony. Lei è uscita dal programma come la ragazza giovane plagiata dal fidanzato più grande e manipolatore. Siamo certi sia proprio così?! Voci di corridoio ci raccontano di strategie e accordi con lo scopo di aumentare la propria visibilità. Inoltre sembra proprio che i due siano alla disperata ricerca di un contatto che possa farli arrivare ai provini del Grande Fratello. La casa più spiata d’Italia e il suo attuale gestore, Alfonso Signorini, sembrano però essere interessati ad altri protagonisti. La coppia formate da Martina e Raul così come quella di Lino e Alessia sembrano le più papabili ad accedere alla fatidica porta rossa.

Chi entrerà a far parte del cast del Grande Fratello?

Martina e Raul sono usciti separati e mentre lei ha avviato una relazione col tentatore Carlo, lui sembra divertirsi da single. Martina ha ricevuto l’odio mediatico perché ritenuta una “poco di buono” mentre Raul è stato osannato da tutti per i suoi comportamenti ligi (vedi anche Temptation, Martina contro tutti: blocca il profilo. C’entra anche Raul). C’è chi dice che i due presto torneranno insieme. Sicuramente l’interesse mediatico c’è, la loro coppia ha fatto molto discutere, per cui è possibile che verranno contattati da Signorini. Ci resta solo da capire se entreranno nella casa più spiata d’Italia come fidanzati o se la loro storia avrà sviluppi direttamente all’interno di essa. D’altronde Mirko e Perla Docet.

Ma passiamo ad un’altra coppia: Lino e Alessia. Usciti separati dal programma, Lino si frequenta con la tentatrice Maika e Alessia si sfoga sui social. Anche qui vari rumor lasciano intendere che tra i due ci sia un accordo per raggiungere la porta rossa. Anche perché il fatto che Maika si frequenti ancora con Lino stupisce un po’ tutti, compresi noi. E’ chiaro che l’attrazione mediatica e i relativi guadagni facciano gola. Ma quello che veramente ci stupisce è il fatto che a nessuno importi della propria dignità e si arrivi a vendere persino quella per raggiungere la visibilità. Staremo a vedere.