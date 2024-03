GF, parla Shaila Gatta: cos’è successo con Mirko a quella festa

A Fanpage, Shaila Gatta, l’ex ballerina di Amici ed ex velina, ha parlato a proposito del presunto flirt con Mirko Brunetti. Durante la puntata del Grande Fratello del 18 marzo, Alfonso Signorini ha mostrato una paparazzata inaspettata.

La ballerina ha confessato però che non c’è nessun rapporto con Mirko che, in realtà, ha conosciuto quella sera stessa. Ha raccontato che tra di loro non è successo nulla. Anzi, ci ha parlato molto poco. Ma proprio in quel momento sono arrivati i fotografi e loro non se ne sono accorti. Shaila ha rivelato di essere single, ma che Brunetti non è proprio il suo tipo.

“È tutto falso. Eravamo ad una festa, ho parlato con Mirko Brunetti per 3 minuti. Già avevo espresso il mio pensiero su di lui, non è proprio il mio tipo. Avevano bisogno di creare qualche dinamica e mi hanno messa in mezzo. Ho parlato con tante persone quella sera“.

Dunque, secondo la ballerina lei è stata messa in mezzo per altri motivi, casomai per scatenare la gelosia di Perla Vatiero e riaprire la dinamica con Mirko che era un po’ in stand bye. Ma il ragazzo stesso, durante la puntata, ha smentito, come anche Angelica Baraldi, che era lì con lui quella sera. L’ex concorrente, da quando è uscito il suo amico, ci sta spesso insieme, tanto da ospitarlo a casa sua a Roma. Alfonso ha detto di volerci vedere chiaro anche in questo rapporto che sembra essere diventato molto intimo. Sono molti infatti a supporre che in realtà tra i due ci sia qualcosa. Anche perché, in Casa, la loro complicità è emersa agli occhi di tutti.

Mirko e Perla: la storia fuori avrà un futuro?

Dopo varie titubanze, gelosie ed incomprensioni varie, i due hanno riaperto quella porta ed hanno detto di essere pronti a riniziare da capo. Seppur il momento di riappacificazione non è stato così romantico come in molti se lo sarebbero aspettati.

La coppia si è dichiarata pronta a mettere tutti i dissapori da parte e a riprovarci, ma sarà davvero così semplice? Soprattutto sono tanti ormai a pensare che questa scelta non sia legata principalmente all’amore che provano l’uno per l’altra. In molti sostengono che entrambi sono fortemente influenzati dai consensi da parte dei fan e sanno che stare insieme li rende più forti e famosi.

Non sarebbe questo il primo caso di una coppia che rimane insieme per “accontentare i followers” e averne un beneficio lavorativo. Uno degli ultimi casi riguarda Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli: sono stati loro stessi ad ammetterlo.

Perla e Mirko hanno raggiunto la popolarità grazie a Temptation Island dove si sono lasciati. Con il Grande Fratello l’hanno estesa ed hanno deciso di riappacificarsi e riprovarci, ma questa sarà la volta buona?