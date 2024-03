GF Mirko con Shaila Gatta, Alfonso manda in tilt Perla: è una furia

Alfonso Signorini stasera al Grande Fratello genera malumore in Perla Vatiero, facendole venire dei dubbi su Mirko Brunetti. Il conduttore manda in onda alcune foto che ritraggono l’ex gieffino in compagnia di Shaila Gatta. Lei è un’ex allieva di Amici di Maria De Filippi ed ex Velina di Striscia la Notizia. Sebbene quest’ultima in passato abbia parlato negativamente di Mirko, ha trascorso del tempo con lui durante un party.

Andando con ordine, Signorini parla con Brunetti, il quale si trova in studio, durante la 45esima puntata del 18 marzo 2024. Il conduttore fa notare che l’ex gieffino sta trascorrendo molto tempo con Angelica Baraldi. Già dentro la Casa di Cinecittà i due avevano instaurato una forte amicizia. Ed ecco che fuori continuano a essere grandi amici, affiancati sempre dal fidanzato di lei, Riccardo, conosciuto ormai come Rick.

Signorini ci tiene a precisare che Mirko va spesso a dormire a casa della coppia, cercando di scoprire qualcosa. “Vado a scrocco, il GF non paga”, ironizza stasera Brunetti nello studio del GF. Angelica precisa che quella è la casa di Riccardo e che essendo ormai amici di Mirko sono felici di ospitarlo.

Alfonso, però, vuole usare questa situazione per far insospettire Perla Vatiero, non riuscendoci (almeno non con Angelica). Il conduttore si collega con la Casa di Cinecittà alla ricerca di tensioni da far nascere tra i Perletti:

“Ti posso dire una cosa per certo: a Roma Mirko l’hotel l’ha già trovato. Devi sapere che ho scoperto dove va a dormire. No, non è solo, va a dormire a casa di Angelica e del suo fidanzato Riccardo”

Perla è felice di sapere che tra Mirko e Angelica sta andando avanti l’amicizia e non appare disturbata dalla cosa. Anzi, sottolinea che con loro c’è Riccardo e che lei, in realtà, può tenere sotto controllo la situazione. Alfonso dà la parola a Brunetti:

“A breve faccio un biglietto di andata, senza ritorno, insieme a lei (Perla ndr). Sì, è successo che ho dormito a casa di Angelica e Riccardo. L’ho detto, il GF non paga e vado a scrocco”

A questo punto, Signorini non si ferma, anzi è intenzionato a ingelosire Perla. Le fa subito presente che Mirko non è il tipo che va a messa la domenica. Solo ieri si è presentato all’inaugurazione del negozio di Ciro Petrone, sostenuto da una folla di fan, tanto che è stato scortato.

Brunetti non se ne resta a casa ad aspettare Perla, ma giustamente si gode la libertà dopo il periodo trascorso chiuso nella Casa. Si ritrova anche a partecipare a dei party e in uno di questi i fotografi di Chi Magazine l’hanno beccato, come mostra stasera Signorini, insieme all’ex Velina di Striscia la Notizia.

Il conduttore svela a Perla gli scatti che ritraggono Mirko e Shaila Gatta insieme durante questa festa. I due non sono in atteggiamenti che possono creare equivoci, ma stanno solo chiacchierando. Angelica, presente all’evento, assicura che Brunetti fuori dalla Casa si sta comportando bene e non sta facendo nulla di male.

La Vatiero, però, appare infastidita e fa notare il look di Mirko: indossava una giacca senza nulla sotto. “Perlì sto aspettando solo te”, dichiara dallo studio Brunetti. Proprio nelle scorse settimane, al 361 Lounge, come riporta Biccy, Shaila non aveva parlato positivamente di Mirko, anzi l’aveva definito un “bamboccione e pesce al brodo”.

Intanto, Perla si sfoga con i suoi coinquilini. Signorini ha centrato l’obiettivo: la Vatiero è preoccupata per ciò che sta accadendo fuori. Gli altri gieffini la rassicurano, facendole notare che ora Brunetti è sotto l’attenzione di molti e, dunque, sarebbe stato già beccato in altri atteggiamenti.

“Il problema è il dopo, se uno vuole fare una cosa la fa. Ne vede centomila a serata”, afferma Perla, mentre appare nervosa.