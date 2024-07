GF, Karina Cascella smentisce: “Ho rifiutato la proposta” I motivi

Nonostante fosse stata data come una concorrente confermata, Karina Cascella ha infranto i sogni dei suoi fan, rivelando che in realtà non entrerà al Grande Fratello. L’opinionista rivela i retroscena del suo provino e il motivo del rifiuto a varcare la porta rossa.

A poche ore dall’uscita della notizia dei primi nomi che entreranno nella casa più spiata d’Italia, i protagonisti svelano i retroscena. I cultori della televisione trash appena hanno visto che quest’anno una degli inquilini della casa sarebbe stata Karina Cascella sono impazziti. La Cascella ci ha abituati nei suoi quasi 20 anni di esperienza televisiva a dei momenti incredibili. Le sue partecipazioni a La Talpa, poi come opinionista in varie trasmissioni, l’hanno resa un personaggio tra i più amati e allo stesso tempo odiati della televisione, proprio per il suo caratterino e la sua lingua tagliente. Non appena è girata la voce che fosse entrata nel cast l’hanno bombardata di messaggi per sapere se fosse vero. La risposta della Cascella toglie ogni speranza: nessuna partecipazione al Grande Fratello.

Karina Cascella: “Sorpresa da Alfonso Signorini, ma ho rifiutato. Ecco perché”

Nelle storie Instagram, Karina fa chiarezza una volta per tutte. Solo una fuga di notizie, quella della sua partecipazione, niente di più. Chi ha saputo che avesse partecipato al provino ha dato per scontato che fosse confermata, ma non è così. Karina racconta di aver ricevuto molte chiamate nel corso degli anni per partecipare a vari reality, tra cui Isola Dei Famosi e Grande Fratello. Praticamente quasi ogni anno gli autori provano a convincerla. La Cascella ha fatto numerosi provini, di chiacchierate con gli autori come le chiama lei, e anche quest’anno per il GF è andata così, solo che per la prima volta Karina ha conosciuto anche il padrone di casa, Alfonso Signorini. ”Una piacevole sorpresa”, dice Karina su Alfonso, che l’ha stupita per la sua carineria e la sua genuinità. Il provino era andato bene, era arrivata la proposta, ma la trattativa non è andata avanti.

Questioni di priorità, questo il motivo del rifiuto di Karina Cascella. Lei si rende conto dell’opportunità che ha perso, perché tutti farebbero qualunque cose per entrare nel Grande Fratello e ottenere così visibilità e sbocchi lavorativi, e perché no, un ritorno economico. Per lei però ci sono cose più importanti al momento: sua figlia e la sua attività. Ginevra, nata dall’amore con Salvatore Angelucci, a Settembre inizierà il liceo e Karina vuole essere presente in questo momento importante nella crescita della figlia. Non sarebbe da lei neanche entrare e decidere di uscire dopo una settimana, racconta. O le cose si fanno per bene o non si fanno, e non è il momento adatto per lasciare sua figlia e la sua attività per dei mesi. Ricordiamo che Karina gestisce un ristorante di cucina argentina a Bergamo. Un sogno infranto dunque per tutti coloro che desideravano vederla entrare nella casa del Grande Fratello.