GF 10° puntata: nominati, arriva Federica, Cecere abbandona

La decima puntata del Grande Fratello 18, in onda il 28 ottobre 2024, è iniziata con le anticipazioni sulla serata, svelate da Alfonso Signorini. L’appuntamento è entrato subito nel vivo, con Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato al centro della scena. I loro coinquilini hanno finalmente scoperto cos’è accaduto dopo la scorsa puntata ai due, venendo così a sapere che sono stati in questi giorni al Gran Hermano. Tutti sono apparsi entusiasti, immaginando di trovarsi al loro posto in un’esperienza così speciale fuori Italia.

Dopo di che, è arrivato il momento per Shaila e Lorenzo di rientrare nella Casa italiana, ma prima i loro coinquilini hanno dovuto affrontare dei confronti. Quando i due concorrenti sono ufficialmente rientrati in gioco, Signorini ha mandato in onda un filmato riassuntivo della passione scoppiata al Gran Hermano. Le immagini hanno deluso Helena Prestes e Javier Martinez, i quali hanno annientato Shaila.

La puntata va avanti con Jessica Morlacchi in una scena davvero simpatica, durante la quale affronta degli appuntamenti al buio con tre aspiranti concorrenti: Francesco, Antonello e Marco. Il momento, però, diventa imbarazzante per tanti telespettatori, che hanno la conferma di assistere a un’edizione particolarmente deludente dal punto di vista di dinamiche e colpi di scena.

Grande Fratello: entra Federica, Eleonora Cecere abbandona la Casa

Nel corso della decima puntata del GF, ha fatto il suo ingresso nella Casa Federica Petagna, la quale ha partecipato con il suo ex fidanzato all’ultima edizione di Temptation Island. Prima di permetterle di approdare nel famoso salotto, Signorini manda in onda una clip riassuntiva del suo percorso nel reality show delle tentazioni. Non solo, il conduttore mostra anche il confronto tra Federica e Alfonso a Uomini e Donne.

Mentre con Alfonso per la Petagna la relazione è giunta al termine definitivamente, con l’ex tentatore Stefano la situazione è ben diversa. Infatti, la nuova gieffina ha spiegato che con quest’ultimo c’è in corso una frequentazione. Tra i tutti i suoi futuri coinquilini, Federica ha scelto di essere accolta inizialmente da Yulia Bruschi. Dopo di che, ha avuto modo di conoscere tutti.

La puntata è andata avanti con Eleonora Cecere, che ha avuto modo di riabbracciare suo marito Luigi. Inaspettatamente, quest’ultimo le ha presentato un problema:

“Non avrei mai voluto essere qui per dirti questo, però la responsabilità di una famiglia mi porta a dirti che abbiamo bisogno di te. Non riesci, in questo momento, a capire quanto è importante. Le nostre bambine hanno bisogno di te. Io ho bisogno di te. Io da solo non ce la faccio. È tutto a posto, ma abbiamo disperatamente bisogno di te”

Signorini ha fatto notare che, effettivamente, Luigi ha bisogno della presenza di Eleonora a casa per gestire la loro famiglia. Il conduttore è dispiaciuto, ma è consapevole dell’importanza che la Cecere dà ai suoi cari. “Non posso non tornare da loro”, ha affermato Eleonora, che ha deciso di lasciare la Casa. Così, il gruppo di Non è la Rai ha perso un pezzo. Ilaria e Pamela continueranno a giocare come un unico concorrente.

Un momento spiazzante per tutti. Eleonora non ha trattenuto le lacrime quando ha dovuto salutare Pamela e Ilaria, ma anche gli altri concorrenti.

GF: risultato del televoto, Tommaso Franchi saluta Maica

Dopo la spiazzante uscita della Cecere, Signorini ha svelato il risultato del televoto. Le due concorrenti preferite del pubblico sono Jessica Morlacchi ed Helena Prestes. Le due sono così diventate immuni. Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato hanno anche loro avuto l’immunità dalle nuove nomination. Intanto, Helena e Jessica hanno dovuto scegliere chi, tra i concorrenti che hanno sfidato al televoto, spedirli di nuovo in sfida per l’eliminazione.

Le due concorrenti si sono trovate in difficoltà, in quanto la Prestes avrebbe voluto mandare al televoto Amanda, mentre la Morlacchi ha puntato su Iago. Addirittura, Helena si è detta pronta ad andare al posto di Garcia, ma Signorini non ha accettato questa proposta. Alla fine, le due hanno fatto il nome di Iago, sebbene la Prestes non fosse d’accordo.

Prima di passare alle nomination, Alfonso ci ha tenuto a mandare in onda una clip che ha riassunto i momenti che Tommaso Franchi ha trascorso con Maica Benedicto. Quest’ultima, concorrente spagnola, è approdata nella Casa del GF tramite lo scambio con il Gran Hermano. In quei pochi giorni, i due hanno legato parecchio, tanto che lei quando ha lasciato il reality show italiano è scoppiata a piangere.

Signorini ha dato la possibilità a Tommaso di salutare Maica, mandandole un messaggio. Il tutto è accaduto sotto gli occhi di Mariavittoria, che si è sempre mostrata interessata a Franchi. La Minghetti ha ammesso, ridendo, di essere sconvolta. Intanto, Tommaso è apparso emozionato e Signorini ha proposto di spedirlo presto in Spagna, al Gran Hermano, per permettergli di continuare a conoscere Maica.

Grande Fratello decima puntata: nomination, chi è finito al televoto

Shaila, Lorenzo, Jessica ed Helena sono stati immuni dalle nomination, tramite le ultime due sfide al televoto. Ha ricevuto l’immunità dai suoi coinquilini Luca Calvani. Invece, Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici hanno reso immune Javier. Al televoto sono finiti Clayton, Iago, Amanda e Mariavittoria. Nell’ultima fase della puntata, Cesara ha chiesto a Federica Petagna il motivo per cui parla in terza persona, proprio come faceva Perla Vatiero nella passata edizione. La ragazza ha ammesso di non averci mai pensato finora.