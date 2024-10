UeD speciale Temptation: Maria al limite con Alfonso, Giulia spiazza

Lo speciale di Temptation Island della puntata di oggi di Uomini e Donne inizia da dove si è conclusa quella in onda ieri, ovvero con il confronto tra Federica e Alfonso. Secondo Maria De Filippi non ci sarebbero i presupposti per questa coppia di andare avanti, con lei che è sempre più distante. Tina Cipollari crede che Federica abbia spiazzato Alfonso, in quanto al falò di confronto lei sorridente aveva deciso di proseguire la loro relazione.

De Filippi decide di intervenire cercando di far riflettere lui, facendogli capire che lei non è più tornata a vivere nella loro casa non per i problemi che stavano affrontando prima del reality, bensì perché non lo ama più. La conduttrice tenta così di riportare Alfonso sul pianeta Terra, in quanto continua a cercare un confronto con Federica. Intanto, esce fuori che lei sta frequentando l’ex tentatore Stefano. Maria fa notare che Federica ha chiuso con Alfonso senza dargli le giuste spiegazioni.

Per questo, lui continua a illudersi. Quando Alfonso attacca Federica dandole della superficiale, Maria non ci sta e interviene ancora:

“Almeno Anna lo insegna… nonostante come sia andata, non ha mai dato una parola negativa. Nel rispetto anche di quello che hai provato, non farlo. Magari tra cinque anni vi ritroverete. Non è che Federica è diventata la persona cattiva. A volte, è difficile dire le cose”

Intanto, in studio sono ancora presenti Anna e Alfred. Dopo quanto accaduto nella puntata speciale di Temptation Island a Uomini e Donne di ieri, oggi lei scoppia in lacrime, in quanto trova difficile lasciar andare il fidanzato, sebbene sappia che questa è la cosa giusta. Arriva il momento di assistere al confronto tra Mirco e Giulia. Durante il loro ingresso, Maria nota che Alfonso sta piangendo. Quest’ultimo ammette che fino a oggi ci aveva sperato in un ritorno, ma si dice comunque felice nel vedere lei stare bene.

“Ma oggi stai meglio, no?”, chiede Federica, lasciando tutti perplessi. De Filippi stupita le fa notare che è chiaro che non sia così, visto che proprio in quel momento sta piangendo. “Alfonso quella casa non è più la vostra. Eravate bambini quando vi siete messi insieme, lei ora sta scoprendo il mondo”, continua poi Maria parlando con lui. “Tu devi essere scelto, aspetta di essere scelto”, gli consiglia la padrona di casa.

Filippo Bisciglia fa, invece, notare che ci sono poche persone belle come Alfonso ed è certo che troverà un altro amore. Stufa, Maria dice basta a questo confronto, spazientita dal fatto che Alfonso continui ad avere delle inutili speranze.

Temptation Island: Giulia insospettisce Mirco, De Filippi aiuta Anna

Giulia spiazza oggi nello studio di Uomini e Donne, quando si ritrova di fronte a Mirco e ad Alessia. La ragazza sorprende tutti mostrandosi serena nel vedere il suo ex fidanzato felice con l’ex tentatrice. Giulia spiega che ci sarà sempre per Mirco e che è contenta di vederlo insieme a una persona “intelligente”. La ragazza appare tranquilla e Gianni Sperti resta perplesso. Al contrario, De Filippi la comprende e trova che sia molto carina a gestire così questa situazione.

Mirco, però, ha dei sospetti nel vederla così serena. Infatti, pensa che anche lei abbia voltato pagina con un’altra persona. Alla fine, rispondendo a una domanda di Alfonso, Giulia ammette che sta sentendo un ragazzo, effettivamente. Inaspettatamente la persona più risentita è proprio Mirco, il quale appare nervoso con l’ex fidanzata. De Filippi fa notare che lui, dopo l’addio dato a Giulia al falò, ha pianto molto. Quest’ultima, però, interviene per segnalare, invece, che la notte dopo Mirco ha dormito con Alessia.

Secondo Tina, lui sarebbe ancora innamorato di Giulia. “No, guarda Tina arrivavano a delle litigate furibonde. Quante volte ti ho detto basta Giulia? Trovare un equilibrio nella litigata è limitante penso, no? Giulia è una persona razionale”, spiega Maria. Per la conduttrice, la reazione di Giulia è quella giusta.

Intanto, De Filippi nota che Anna sta ancora piangendo, mentre Alfred se ne resta dietro le quinte seduto. La conduttrice cerca di far ragionare la ragazza: