UeD speciale Temptation: “Sofia sul Trono”, Anna asfaltata, Maria si schiera

Il 23 e il 24 ottobre 2024 Uomini e Donne non va in onda con i protagonisti del Trono Over e il Trono Classico, bensì con i volti dell’ultima edizione di Temptation Island. Nello studio vuoto sono presenti Maria De Filippi, Filippo Bisciglia, Tinì, Tina Cipollari e Gianni Sperti. La prima coppia di cui si parla è quella composta da Alfred e Anna. La loro relazione è giunta al termine con il falò di confronto anticipato, in quanto lui ha legato – con tanto di bacio – con la tentatrice Sofia.

A un mese di distanza dalla fine delle registrazioni, come le altre coppie, i tre hanno svelato come stanno andando avanti le loro vite. Oggi in studio Maria fa subito notare ad Alfred il problema: hanno raccontato versioni diverse. Il ragazzo viene raggiunto da Sofia, la quale ammette di essere nera come il suo outfit. “L’unica persona con cui potevi andare a letto ero io”, tuona la tentatrice, la quale ammette di sentirsi usata da Alfred. Gianni prende le difese di Sofia.

A un certo punto, il ragazzo inizia a ridere scatenando l’ira dell’ex tentatrice: “Io ti ho fatto entrare nella mia vita, tu invece che hai fatto? Un po’ qua e un po’ là”. Intanto, Alfred si difende affermando di non essere falso. “Ma perché lei pensa di fare un viaggio a New York e a Parigi?”, chiede perplessa De Filippi, riferendosi al fatto che Sofia era convinta che sarebbero partiti insieme. L’ex tentatrice spiega che Alfred ogni giorno diceva di essere confuso, dopo la fine del loro percorso nel reality show delle tentazioni. Nel frattempo, su Instagram, Lorenzo Pugnaloni lancia un’indiscrezione:

“Occhi puntati su Sofia, la single di Alfred per quanto riguarda il Trono. Magari nella seconda metà dell’edizione”

L’esperto del dating show di Canale 5 fa sapere, dunque, che la redazione starebbe pensando di far vestire i panni di tronista a Sofia di Temptation Island. C’è da dire che qualche telespettatore ha fatto questa proposta al programma, tramite i social network, vedendola così focosa e pronta a smascherare Alfred. Intanto, nello studio di Uomini e Donne, giunge Anna, la quale ha assistito finora a tutto da dietro le quinte. Arriva così un confronto faccia a faccia tra lei e Sofia. Anna si scaglia subito contro l’ex tentatrice:

“Tu sei donna? Ok, tu puoi minimamente immaginare come può stare dall’altra parte la fidanzata di Alfred? Lo sai che lui non è single”

Sperti si scalda: “Non mi piace che ti permetti di parlare così a un’altra donna”. A detta di Gianni, Anna avrebbe dovuto subito attaccare Alfred e non Sofia. “Diciamo che è tutto giusto, ma umanamente fai un po’ fatica”, fa invece notare Maria De Filippi. L’opinionista, però, sottolinea che Anna per tutto il tempo si è scagliata contro la tentatrice. Quest’ultima continua a mostrarsi furiosa con Sofia, convinta che avrebbe dovuto capire che dall’altra parte lei potesse soffrire. L’ex tentatrice replica alle accuse facendole notare che allora Anna non avrebbe dovuto portare Alfred in un posto come Temptation Island.

Dopo gli attacchi di Tina verso il ragazzo, Maria vuole vederci chiaro sui sentimenti che prova nei confronti di entrambe. Alfred conferma di non provare sentimenti per Sofia. Invece, su Anna ha dei dubbi. De Filippi nota che quest’ultima vuole molto bene ad Alfred, tanto che più volte lo difende addirittura dalle accuse di Sofia. L’ex tentatrice si dice disposta a consegnare il suo telefono ad Anna per farle vedere che non sta mentendo sulle parole importanti che fuori Alfred le ha riservato.

“Quello che dice Anna è: ti piaceva Alfred ok, ma dall’altra parte c’era un’altra donna”, spiega Maria a Sofia. Secondo Tina, invece, solo Alfred ha delle colpe. “Ti potrei massacrare ma non lo faccio”, tuona a un certo punto Sofia contro il ragazzo. De Filippi frena subito l’ex tentatrice: “No, Sofia io mi fermerei qua”. A questo punto, Maria saluta l’ex tentatrice per far avere ad Alfred e Anna un confronto da soli.

“Ma perché cadi dalle nuvole? Hai un atteggiamento fastidioso”, tuona Tina ancora contro Alfred, vedendolo ambiguo quando Anna lo accusa di non averle detto che è stato con Sofia dopo Temptation Island.

“Ti supplico di lasciarmi stare e di farmi fare la mia vita. Tu non mi vuoi bene? Ti pare bello dopo due anni che vedo ancora queste cose. La nostra relazione era finita, perché non dirmelo che eri stato con Sofia? Era questione di correttezza”

De Filippi spiega ad Alfred che Anna gli sta chiedendo di lasciarla andare, se effettivamente le vuole bene.

Temptation Island: Alfonso e Federica, lei sta voltando pagina

È il turno di Alfonso e Federica. Entra prima lui, il quale viene elogiato da Gianni. Come già il pubblico sa tramite l’ultima puntata di Temptation Island andata in onda ieri, sebbene siano usciti insieme da lì, ora non sono più una coppia. Dopo il programma, infatti, Federica si è detta confusa e ha ammesso di voler stare da sola. Alfonso ha iniziato a pensare che la ragazza avesse nella testa l’ex tentatore Stefano.

Oggi in studio Federica spiega di non aver fatto una scelta tra Alfredo e Stefano, bensì ha scelto se stessa lasciando il primo. “Non sono stati 10 giorni a a farmi capire questo, è da otto anni che stiamo insieme. Avevo questa cosa dentro e non avevo il coraggio di farla uscire fuori”, rivela nello studio di Uomini e Donne. Oggi Federica spiega di aver riscoperto se stessa, capendo che ormai viveva in base a ciò che faceva Alfonso.

Alfonso appare ancora molto innamorato della sua ormai ex fidanzata, la quale ha decisamente scelto di voltare pagina.