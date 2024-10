GF, Shaila sprofonda mentre predica: Javier e Helena la distruggono

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato tornano al Grande Fratello, nel corso della decima puntata. Dopo aver trascorso dei giorni al Gran Hermano, ecco che i due concorrenti italiani vengono riaccolti nella Casa più spiata d’Italia. Prima, però, Alfonso Signorini preferisce creare delle situazioni particolari per rendere più complicato il loro ritorno. In particolare, all’inizio, rivela con una clip che Shaila e Lorenzo dopo la finta eliminazione sono volati in Spagna, ma ancora non sono rientrati in Italia.

In realtà, i due si trovano a pochi passi da loro e il conduttore mette in scena dei confronti a distanza, prima del faccia a faccia. Shaila e Lorenzo devono fingere di trovarsi ancora al Gran Hermano. Il primo a finire sotto la lente di ingrandimento è Javier Martinez, che ha sofferto molto dopo quanto accaduto nella scorsa puntata. Prima di lasciare la Casa tramite il televoto, l’ex Velina ha ammesso che fuori non aspetterebbe il pallavolista argentino, spiazzando quest’ultimo.

Tutti i concorrenti hanno intuito che Spolverato e Shaila non fossero davvero eliminati. Javier, in questi giorni, era consapevole che i due si trovassero insieme. In questa settimana, ecco che l’argentino si è detto molto deluso dalla ballerina, che di recente aveva professato il suo interesse per lui. Non solo, c’era stato anche un avvicinamento fisico tra loro, eppure prima di uscire dalla Casa Shaila ha ammesso di non essere così tanto coinvolta.

Al Grande Fratello Javier riceve tutto l’appoggio dei telespettatori e non solo. Anche gli altri concorrenti hanno attaccato duramente Shaila, ritenendo che non sia stata sincera con l’argentino, visto il tira e molla da lei messo in atto. E non hanno torto, in quanto la ballerina ha confessato di essere innamorata di Lorenzo al Gran Hermano. Allora nei giorni scorsi il forte interesse che diceva di provare per Javier da dove arrivava? Non si è potuta innamorare di Martinez in un giorno.

GF, confronto Shaila e Javier: lui la annienta

Stasera ecco che Signorini fa confrontare Shaila e Javier a distanza. La ballerina, dopo aver ascoltato le forti critiche ricevute dall’argentino e dagli altri coinquilini, dichiara:

“Mi dispiace averti visto stare male. Mi dispiace aver ascoltato queste tue parole. Comprendo il fatto che tu sia arrabbiato con me. Io penso che tu sia un pezzo da 90 e che abbia tutte le qualità, con dei valori. Mi sono voluta dare un’opportunità, visto che ho avuto in passato esperienze brutte. Tu non mi hai vissuto questa settimana, non sai. Io fuori ho una carriera, secondo te ho bisogno di avere una clip?”

Parole poco convincenti quelle di Shaila. In particolare, fanno sorridere quelle legate alla sua carriera. Se così fosse, non avrebbe partecipato al GF rendendosi disponibile a queste dinamiche. Sin dall’inizio, la ballerina si è fatta conoscere tramite le sue titubanze e incertezze amorose, tra Lorenzo e Javier. Dunque, sembra proprio che ci sia una certa incoerenza e il pubblico si sente preso in giro, esattamente come Javier. La ballerina continua con le sue spiegazioni, convincendo solo i suoi fan:

“Quello che ho fatto qui, l’avrei fatto anche fuori. Quello che nessuno dice qui è che avrebbero fatto tutti così fuori. Non ero sicura veramente di Javier”

Ci pensa subito Javier a stroncare la ballerina:

“Sei stata tutt’altra che sincera. Qua si parla di noi. Io volevo Shaila. Quando stavamo sotto le coperte per me era importante. Lei voleva visibilità. Mi baci in quel modo e ci diciamo quelle cose, è normale che mi viene da pensare che fuori ci saresti stata. Esatto, Shaila ha sempre detto che non ci siamo mai baciati. Cosa ne so che l’hai raccontato. Non si gioca con i sentimenti delle persone. Ti sei sempre fatta vedere come una persona libera, ma riconosci che hai fatto qualcosa che non va. Se l’avessi fatto io, mi avrebbero crocifisso. La vera Shaila è quella che stava sotto le coperte con me”

Che grande caduta quella di Shaila, che spesso se la ride anche stasera, sebbene dall’altra parte Javier sia un uomo così deluso. E l’argentino ha ragione, probabilmente se un uomo si fosse comportato come ha fatto la ballerina sarebbe finito nella bufera. Dallo studio, Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi sono d’accordo con Javier. Anche nel salotto della Casa, i concorrenti applaudono all’argentino.

Questo perché per molti è chiaro che Shaila abbia giocato con i sentimenti di Javier, visto che si è avvicinata e allontanata in modo abbastanza ambiguo da lui più volte nelle scorse settimane. Come fa notare Luca Giglioli, sarebbe stato meglio vedere Shaila chiedere scusa e ammettere di aver sbagliato. Su questo, un po’ tutti i concorrenti sono d’accordo.

Shaila e Lorenzo tornano al GF: Helena e Javier on fire

Arriva anche per Helena Prestes la possibilità di parlare. La modella brasiliana conferma di aver sentito molto la mancanza di Lorenzo nella Casa, in questi giorni. Anche in questo caso, Signorini finge di far avere un confronto tra i due collegandosi con la Spagna. Spolverato ascolta stasera le dichiarazioni d’amore fatte da Helena in questi giorni per lui. Il conduttore non dà tempo ai due di confrontarsi, in quanto preferisce far riabbracciare Lorenzo e Shaila, che sono stati separati nelle ultime 24 ore.

I due si ricongiungono e si baciano, per la prima volta qui in Italia. Dopo di che, rientrano nella Casa. Per Lorenzo ci sono anche lacrime, di felicità nel rivederlo nella Casa. Di fronte ai loro coinquilini freezati, Shaila inizia a predicare parole di pace e serenità, generando ancora critiche sul web. Interrotto il freeze, tutti corrono ad abbracciarli, felici.

La serenità nella Casa si spegne quando Signorini manda in onda una clip che riassume quanto accaduto al Gran Hermano tra Shaila e Lorenzo. I due si sono lasciati andare alla passione, dichiarandosi amore. Helena resta fortemente delusa da quanto visto. La modella brasiliana appare con gli occhi lucidi, visibilmente provata. La Prestes si scaglia contro entrambi parlando di gioco e lavoro:

“Che bello! Avete ringraziato il Grande Fratello per questo viaggio? Siete incoerenti. Sono contenta per voi. Voi due siete dei grandi giocatori. Hai fatto un bel gioco, vediamo poi cosa succede. Ti capisco amica, non mi dire mai più che ti dispiace. Non sei coerente e vera con me. Bravi, adesso unite lavoro e amore”

Javier non vuole, invece, dare soddisfazione ai due, dicendo di non voler dare peso a questo. Mentre con Lorenzo vorrebbe continuare ad avere un’amicizia, con Shaila il discorso è diverso: dice che per lui ora non esiste nella Casa. “Non ci voglio neanche più perdere tempo. Non iniziare a dire che fuori farebbero tutti così, parla per te. Fai più bella figura se non dici niente”, tuona l’argentino.

Secondo il pallavolista, Shaila al GF avrebbe “studiato tutto a tavolino”. A questo punto, Cesara Buonamici fa notare alla ballerina che dovrebbe semplicemente chiedere scusa a Javier, visto che fino alla scorsa settimana si trovava sotto le coperte con lui. Beatrice Luzzi invita Shaila a cercare di essere empatica, immaginando di essere nella posizione opposta. La stessa ballerina ammette che ci sarebbe rimasta male. “Mi dispiace tanto, anche perché non riesco a spiegare davvero tutto”, dichiara la gieffina.