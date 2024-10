GF, edizione deludente: scena di Jessica Morlacchi crea imbarazzo

Con Jessica Morlacchi nella decima puntata del Grande Fratello, in onda il 28 ottobre 2024, si apre un siparietto simpatico, ma che divide. Alfonso Signorini la invita a raggiungere la Stanza Super Led, dove deve dar vita a una scena abbastanza particolare e per i telespettatori abbastanza imbarazzante, in diretta televisiva. Il conduttore anticipa, inizialmente, al pubblico di Canale 5 di aver preparato degli appuntamenti al buio per la gieffina, la quale è entrata nella Casa dichiarandosi single.

“Sei una meravigliosa zitellona, nessuno ti piglia”, scherza Alfonso. Il padrone di casa ha deciso di dare la possibilità a Jessica di diventare “la direttrice di un casting”. Alla Morlacchi, dopo aver creato il caos con il ritorno di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, il conduttore ha proposto di conoscere tre aspiranti concorrenti. La cantante romana ha la possibilità di fare qualsiasi domanda a questi tre uomini. Jessica, che Signorini definisce la Bridget Jones italiana, si ritrova così a conoscere Francesco, Antonello Rossetti e Marco Giglio.

Il primo fa il suo ingresso nella Stanza Super Led e si presenta. Francesco racconta di essere napoletano e di lavorare per la ditta del padre, che è un pescivendolo. Ha 31 anni e ha una figlia. Inoltre, spiega di avere un trascorso particolare, che l’ha portato a pesare anche più di 100 kg. Dopo essersi rimesso in forma, nel 2024 ha vinto il concorso Uomo più bello d’Italia. Oggi è single e vive con i suoi genitori, mentre sta ristrutturando la casa.

Jessica al GF appare parecchio interessata a Francesco. Alla fine i due ballano anche insieme. Per la Morlacchi arriva poi il momento di conoscere Antonello, il quale appare subito come una persona molto simpatica. Racconta che arriva dall’Abbruzzo e di avere 26 anni. Dopo di che, arriva Marco Giglio, il quale si dice convinto del fatto che nella Casa Jessica fatichi a venire fuori per ciò che davvero prova. “Nel tuo profondo penso che tu abbia molto da dare”, afferma l’uomo.

Inizialmente, la Morlacchi pensa che Marco sia parente con Luca Giglioli, ma non è così. L’uomo racconta di essere separato e di avere un figlio, che si chiama Achille. Marco è colui che ha colpito meno Jessica, la quale ammette che nessuno effettivamente ha catturato la sua attenzione. La cantante romana chiede di poter avere in Casa un uomo romano. A questo punto, Signorini le fa una bellissima sorpresa. Per lei arriva una clip girata dal padre, che la fa commuovere.

La sorpresa del papà di Jessica mette fine a quell’imbarazzante momento legato ai tre aspiranti concorrenti, tra cui alla fine non sceglie nessuno. Signorini anticipa che ci saranno altri casting a breve per la Morlacchi. A detta di tanti telespettatori, il momento precedente è stato abbastanza imbarazzante e il conduttore avrebbe potuto far vedere altro, dopo quasi un’intera puntata riservata a Shaila e Lorenzo.

Il pubblico si chiede come mai siano sempre gli stessi a finire sotto i riflettori durante le dirette della puntata, arrivando a mettere su scenette imbarazzanti. C’è da dire che ogni edizione ha avuto dei protagonisti sempre al centro della scena. Probabilmente non c’è altro su cui Signorini può puntare nel corso delle puntate di questa stagione. Per molti, infatti, questa risulta essere un’edizione davvero deludente dal punto di vista delle dinamiche e dei contenuti.