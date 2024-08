Gerardina Trovato: “Mai stata depressa”, poi frecciatina alla D’Urso

Gerardina Trovato è recentemente tornata al centro dell’attenzione mediatica in seguito ad un video pubblicato su TikTok in cui si rivolgeva ai propri fan. In particolare chiedeva loro di non abbandonarla ed il suo appello è diventato virale. Dopo il suo ritorno sui social, la cantante siciliana si è abbandonata anche ad alcune dichiarazioni in merito alla depressione e su alcuni personaggi del mondo dello spettacolo. In particolare, in un’intervista rilasciata a MowMag, l’artista ha smentito numerose notizie circolate in merito alla sua vita e ha lanciato una frecciatina a Barbara D’Urso. Scopriamo meglio che cosa ha detto.

Gerardina Trovato, nelle ultime settimane, si trova al centro del gossip a causa di un video-appello pubblicato sul suo profilo TikTok. La cantante sembra essere pronta a tornare sulle scene e ha chiesto il sostegno e l’affetto dei propri fan, ottenendo numerosi consensi e la solidarietà anche di numerosi colleghi. In seguito al ritorno sui social ha anche rilasciato un’intervista con MowMag durante la quale ha chiarito alcune questioni relative alla sua vita. Nello specifico Gerardina ha voluto precisare di non aver mai sofferto di depressione o fatto uso di sostanze stupefacenti. Alla cantante era stata difatti attribuita una nevrosi ossessivo depressiva.

Di seguito le sue parole a riguardo:

Ecco, io non mi ricordo di averla raccontata. E se ne ho parlato è perché mi riferivo ad altri che l’hanno scritto. Invece me l’hanno attribuita come mia dichiarazione. Tanto che c’era ancora vivo mio padre che disse: “Il prossimo che ci prova o lo dimostra o lo faccio andare in galera”. E nessuno più parlò di questo. Dopo che mio padre morì questa cosa tornò fuori di nuovo.

E ancora:

Non sono mai stata depressa. Lo dico sinceramente.

In merito alle sostanze stupefacenti, invece, ha dichiarato:

Mai fatto uso di sostanze! Pensa che sono completamente astemia.

La frecciatina a Barbara D’Urso

La cantante siciliana ha anche parlato del rapporto con alcuni personaggi del mondo dello spettacolo con cui è venuta in contatto. In particolare ha raccontato di come abbia smesso di sentirsi con Andrea Bocelli e di come, invece, Laura Pausini le sia stata molto vicina. Trovato ha anche lanciato una frecciatina nei confronti di Barbara D’Urso, in particolare ricordando la sua ospitata nel suo programma “Live, Non E’ La D’Urso”. Gerardina ha lasciato quasi intendere di essersi pentita di aver accettato l’invito in studio, sottolineando come la conduttrice non le abbia lasciato il tempo di dire ciò che voleva. Nello specifico l’artista avrebbe voluto parlare del suo libro ma l’intervista è stata incentrata, invece, su tutt’altro.

Di seguito le sue parole in merito all’ospitata dalla D’Urso:

Quello è stato un momento che vorrei cancellare, perché a quella trasmissione ero andata per dire ben altro. Avevo scritto la mia storia in un libro e Barbara non mi ha fatto dire una parola. Ha cominciato dicendo tutto lei e quando sono arrivata mi avesse fatto dire mezza cosa… Tutte m******te su m******te. È stata tutta una gran m******ta esserci andata. Avevo bisogno di dire molto altro, cose che mi venivano dal cuore. E invece mi è stato impedito.

Gerardina Trovato ha infine voluto fare delle precisazioni anche in merito al rapporto con sua madre, sottolineando come abbia sempre ricevuto il suo supporto sia morale che economico.