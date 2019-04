Gennaro e Mila Gf, notte di passione confermata: “Volevo salvaguardarla”

Grande Fratello 2019, morta sul nascere la storia di Mila e Gennaro? La sfilata della discordia

La pseudo-coppia formata da Gennaro e Mila sarebbe già giunta al capolinea. Al bel napoletano non vanno per niente a genio alcuni atteggiamenti e frecciatine varie della vecchia fiamma di Alex Belli. Motivo della loro ultima discussione è stato il voto (precisamente un nove) che Gennaro Lillio ha dato a Mila Suarez durante una sfilata. Niente di serio, ovviamente: si è trattato di un gioco. Ma Mila avrebbe avuto la conferma che Gennaro non è realmente interessato a lei. E che gli piaccia fare lo sciupafemmine. Già da alcuni giorni aveva dei sospetti su di lui ed è servita la sfilata per confermarglieli.

Gennaro Lillio arrabbiato, Mila troppo gelosa al Gf

Se Ivana e Gianmarco sono sempre più vicini, non si può dire lo stesso di Mila e Gennaro del Gf 16: lei è esageratamente gelosa; lui non intende impegnarsi seriamente. Mila vorrebbe sentirsi speciale e quel nove non le è piaciuto affatto: “Se tu mi tratti come tutte le altre donne vali o uno o zero”. Gennaro è andato su tutte le furie: “Ma di cosa stiamo parlando? Era un semplice gioco! Se l’è presa perché le ho dato ‘9’ come le altre. Ma ‘9’ era l’unico numero che avevo!”.

News Grande Fratello: la verità sulla notte di passione di Gennaro e Mila

Dopo una confessione sul fratello gemello, Gennaro Lillio ha perso la pazienza quando Mila ha fatto riferimento alla loro notte di passione. Gennaro, a quel punto, ha vuotato il sacco, confermando che c’è stata una grande attrazione e che, se durante l’ultima puntata del Grande Fratello non ha rivelato nulla, è perché voleva proteggere la ragazza: “Io volevo salvaguardarla. Le ho portato rispetto. Ho rispettato lei come donna per evitare delle situazioni di disagio con la sua famiglia”. Cos’altro scopriremo su Gennaro Lillio e Ivana Suarez? A Pomeriggio 5, oltre ad aver scoperto altro sulle coppie, si è fatto cenno a un altro personaggio che potrebbe entrare presto al Gf!