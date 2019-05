Gennaro Lillio, la madre lo riabbraccia e non si trattiene: la frecciatina al Gf 2019

Grande Fratello, Gennaro Lillio incontra sua mamma Titty: la lettera

Gennaro Lillio al Grande Fratello ha parlato spesso di suo papà che lo ha abbandonato, ma anche di sua mamma Titty. Per lei ha speso sempre e solo parole meravigliose, ne ha parlato descrivendola come una donna forte e una persona stupenda. E possiamo dire, da ciò che abbiamo visto stasera al Gf 16, che Gennaro aveva ragione. La signora Titty infatti dopo aver riabbracciato suo figlio e averlo confortato, con delle bellissime parole, ha lanciato un messaggio a tutti i concorrenti. Lo ha fatto prima di uscire dalla Casa, chissà se i ragazzi avranno modo di riflettere sul consiglio della mamma di Gennaro. Ma prima di tutto questo, Barbara d’Urso ha mostrato al concorrente una lettera scritta da sua madre.

Gennaro Lillio mamma, la signora Titty scrive: “I baci non ti mancano”

La signora Titty ha voluto principalmente rincuorare il figlio, che pensa spesso al padre che lo ha abbandonato. Queste le parole della mamma: “Smettila di farti del male ponendoti delle domande a cui probabilmente non avrai mai risposte. Chi non ti ha vissuto non potrà mai capire di quanto amore si è privato. Stai ancora a chiederti se sono orgogliosa di te? Non potrei esserlo di più!”. Dopo tutto ciò, però, ha scritto un’altra frase con una velata frecciatina, cioè questa: “Vorrei essere lì con te per riempirti di baci, ma vedo che quelli proprio non ti mancano…”. Si sarà riferita a Francesca De André, che in Casa trascorre molto tempo insieme a Gennaro? Ma andiamo avanti. Con un freeze, poi, mamma Titty è entrata in Casa e ha potuto abbracciare e parlare al figlio.

Gennaro Lillio abbraccia la mamma al Grande Fratello: un messaggio a tutti i concorrenti

Gennaro era ovviamente in lacrime, ascoltando le parole della mamma: “Amore, sei bellissimo. Tranquillo, va tutto bene. Emozioni tantissime, vero? Rispetta le opinioni di tutti, perché fuori è emerso la persona bella e pulita che sei. Devi essere tranquillo. Torna indietro a quando volevi viverti questa esperienza. I tuoi cassetti aperti? Prima o poi si chiuderanno, ma non qui. Lo farai fuori, con calma. Viviti la tua bella esperienza”. Gennaro e sua mamma al Gf si sono abbracciati quando Barbara lo ha liberato dal freeze. Prima di andare via, poi, ha voluto parlare a tutti i concorrenti: “Posso dire una cosa ai ragazzi? Si può splendere di luce propria senza oscurare gli altri. Fatelo, fatelo veramente”. Davvero delle belle parole, uno dei momenti più belli della puntata del Grande Fratello 16, come ovviamente anche Malgioglio vestito da sposa.