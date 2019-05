Malgioglio vestito da sposa al Gf: frecciatine a Pamela Prati, fine di un’amicizia?

Grande Fratello, Cristiano Malgioglio spiazza il pubblico: l’outfit della sesta puntata

Vi sareste mai aspettati Cristiano Malgioglio vestito da sposa al Grande Fratello? Sin da quando è stato concorrente nella Casa, Malgioglio ha conquistato l’affetto del grande pubblico, è amatissimo e ha abituato i suoi fan a qualsiasi sorpresa. Il vestito da sposa durante la diretta del Gf 16, forse, non era stato messo in conto da nessuno! Eppure l’opinionista è arrivato al centro dello studio con il suo splendido abito bianco e tanto di bouquet in mano! Lo ha anche lanciato, come fanno tutte le spose nel loro giorno più bello. Il motivo di tutto questo? Non lo ha detto apertamente, ma lo ha lasciato intendere bene. Anzi, molto bene! Eh già, perché Malgioglio vestito da sposa non è stata mica una scelta lasciata al caso…

Malgioglio vestito da sposa al Gf: “Mi sono sposato a Caltagirone”

Amanti del gossip e della televisione, è o non è il matrimonio uno dei temi ricorrenti nelle ultime settimane? Stiamo parlando del matrimonio di Pamela Prati, che doveva essere celebrato l’8 maggio ed è stato poi rimandato. Il riferimento al matrimonio rimandato della Prati non è soltanto una deduzione del pubblico, perché ci sono state delle vere frecciatine da parte di Cristiano! “Mi sono sposato a Caltagirone”, ha detto infatti l’opinionista. Caltagirone è il cognome dell’ormai celebre Mark, ma è anche un paese di circa 38mila abitanti in provincia di Catania! Malgioglio ha giocato su questo, ma non è stata l’unica frecciatina alla Prati…

Malgioglio al Gf, frecciatine al matrimonio di Pamela Prati: fine di un’amicizia?

Oltre a portare con sé delle partecipazioni di nozze, che però Iva Zanicchi ha fatto sapere essere completamente bianche, ha anche fatto riferimento a ciò che è successo nella puntata di Verissimo sabato scorso. Pamela Prati ha infatti mostrato una foto del suo Mark a Silvia Toffanin ma guardandosi bene dal mostrarla alle telecamere. Ebbene, Malgioglio vestito da sposa al Gf ha riprodotto quella scena insieme a Barbara d’Urso, solo che lui non aveva nessuna foto da mostrare. “Non c’è niente”, ha detto Barbara fra le risate. E Malgioglio ha ribattuto: “Infatti, non c’è niente!”. E dato che c’è un’amicizia fra i due, ci chiediamo come avrà reagito Pamela a tutto questo. Si sarà divertita oppure no?