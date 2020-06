Gennaro Lillio interviene dopo ultimi gossip: la verità su Ema e Temptation

Gennaro Lillio e Ema Kovac, il modello interviene dopo gli ultimi gossip: lo sfogo su Instagram

Gennaro Lillio negli ultimi giorni è finito al centro del gossip, di nuovo, dopo una segnalazione. Ieri infatti Gennaro è stato avvistato insieme a Ema Kovac, con cui ha intrapreso una conoscenza durante Pechino Express 2020. O dopo la fine delle registrazioni. I due non hanno ancora ufficializzato il fidanzamento, per cui non possiamo parlare effettivamente di coppia. Eppure, dopo vari gossip e specialmente dopo l’ultima segnalazione su un bacio a Roma, i fan speravano fosse arrivato il momento giusto per rendere ufficiale il fidanzamento. Ma a quando pare non è così, e chissà, a questo punto, se mai succederà. Gennaro e Ema non sono neanche apparsi insieme sui social network dopo il lockdown, ma forse per non alimentare le voci che li vorrebbero fidanzati.

Gennaro Lillio smentisce il fidanzamento con Ema Kovac e la partecipazione a Temptation Island Vip

E proprio dopo l’ultimo gossip, Gennaro ha preso la palla al balzo per fare una serie di smentite. Su Instagram infatti ha scritto di voler chiarire alcuni punti dopo diverse domande che gli sono arrivate via messaggio privato su Instagram. Quindi ha deciso di scrivere questo messaggio affinché le curiosità dei fan vengano soddisfatte da lui in persona. E allora ha scritto di non essere fidanzato e di non dover partecipare a nessun programma di coppia – ovvero Temptation Island Vip -. Nelle ultime ore infatti è circolata una voce secondo cui lui e Ema sarebbero nel cast di Temptation Island Vip. A quanto pare, non è proprio così. Gennaro inoltre ha spiegato che in questo momento della sua vita si sta concentrando sullo studio e sulla sua formazione.

Gennaro Lillio non è fidanzato con Ema Kovac: la smentita su Instagram

Se e quando dovessero esserci aggiornamenti sulla sua vita, ha fatto sapere, sarà lui in prima persona ad annunciarli. Gennaro, che ultimamente ha rivelato di aver rischiato grosso a Pechino Express, ha infine detto: “Non saranno pagine di gossip e news a sapere qualcosa senza che io lo sappia o addirittura a saperlo prima di me!”. Il riferimento sembra essere proprio ai gossip con la modella Ema Kovac, con cui negli ultimi tempi è sembrato esserci più di un’amicizia. Scopriremo nelle prossime settimane cosa succederà fra i due, ma la loro partecipazione a Temptation Island Vip sembra essere fuori discussione. Al momento, almeno.