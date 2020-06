Gennaro Lillio ed Ema Kovac beccati di nuovo insieme: la storia continua

Gennaro Lillio, la nuova fidanzata è Ema Kovac: ex Madre Natura di Ciao Darwin conosciuta a Pechino Express

Gennaro Lillio ed Ema Kovac sono tornati a farsi vedere insieme. L’ex concorrente del Grande Fratello di Barbara d’Urso e l’ex Madre Natura di Ciao Darwin sono stati pizzicati da Very Inutil People mentre si baciavano fuori un bar di Roma. Dunque continua la storia d’amore nata all’ultima edizione di Pechino Express. La coppia non è uscita ufficialmente allo scoperto – continua a mantenere un certo riserbo – ma ha trascorso la quarantena insieme. Ema, nata e cresciuta in Croazia, si trovava a Napoli da Lillio quando è scattato il lockdown in Italia. La Kovac è poi andata via quando è stato possibile per poter riabbracciare la sua famiglia ma da qualche giorno è ritornata nel Belpaese per la gioia di Gennaro.

Altro che Gianluca Ginoble: Ema Kovac ha occhi solo per Gennaro

Qualche tempo fa si è parlato di un presunto flirt online tra Ema Kovac e Gianluca Ginoble, il cantante de Il Volo. Più di qualcuno aveva così pensato ad un addio lampo tra Ema e Gennaro Lillio ma la realtà è un’altra. Le ultime foto della coppia parlano chiaro: è ancora amore, e più forte e solido che mai, quello tra la modella dell’est e lo scugnizzo napoletano. La liaison va avanti però da pochi mesi e per questo i diretti interessati continuano a non sbilanciarsi. Non solo: Lillio non ha avuto una piacevole esperienza con la sua ex fiamma, Francesca De Andrè. L’eccessiva esposizione mediatica, dovuta alla partecipazione al Grande Fratello, è stata piuttosto deleteria per Gennaro e Francesca che oggi non hanno più alcun tipo di rapporto.

Gennaro Lillio ed Ema Kovac: amore con discrezione

Per il momento Gennaro Lillio ed Ema Kovac preferiscono amarsi con discrezione, lontani da gossip e malelingue. Secondo qualcuno, però, la coppia sarebbe in lizza per la prossima edizione di Temptation Island Vip, che ritornerà il prossimo autunno su Canale 5. Sarà vero? Lo scopriremo solo vivendo…