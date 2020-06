Gennaro Lillio, retroscena a Pechino Express: “Paura di morire”, il racconto

Pechino Express, Gennaro Lillio svela un retroscena a distanza di settimane dalla fine della messa in onda

Gennaro Lillio ha partecipato all’ultima edizione di Pechino Express, la numero otto. L’avventura del modello è stata molto particolare, perché è entrato nel programma in coppia con un altro modello Luciano Punzo, insieme formavano I Guaglioni. Sono stati eliminati nel corso delle prime puntate, ma Gennaro ha proseguito la sua avventura perché è stato scelto da Vera Gemma per formare una nuova coppia. Vera era nel programma insieme ad Asia Argento, che però si è infortunata e ha dovuto lasciare Pechino Express. La sua compagna di avventura invece è rimasta e ha scelto Gennaro per proseguire il viaggio in Oriente. E così sono nati I Sopravvisuti, formati da Vera Gemma e Gennaro Lillio, che hanno resistito fino a più di metà percorso e oggi è spuntato un retroscena sulla parte di viaggio in Thailandia.

Gennaro Lillio rivela un retroscena di Pechino Express 2020: una reazione allergica lo ha spaventato

Il racconto di Gennaro Lillio è arrivato nel digital space di RTL 102.5. Francesco Fredella infatti, il modello ed ex gieffino ha rivelato di aver mangiato una salsa thailandese che però gli ha provocato una forte reazione allergica. Lo ha fatto però senza aspettarsi delle conseguenze, forse una allergia di cui non era a conoscenza. Gennaro ha raccontato di essere in un mercato in Thailandia e di aver ordinato degli spaghetti, o qualcosa di simile, con una salsa agrodolce. E ha proseguito: “Mi ha fatto un brutto effetto. Sudavo freddo. Mi girava la testa, mi sentivo confuso. E allora mi sono detto che serviva un medico. Mi hanno fatto subito un’iniezione di cortisone. È stata una crisi allergica, ma ho avuto molta paura di morire”. Insomma, una situazione che lo ha davvero colto di sorpresa e per questo la paura e lo spavento hanno preso il sopravvento. Se fosse stato già a conoscenza di questa allergia, probabilmente avrebbe saputo di cosa si trattava e avrebbe mantenuto la calma. Per quanto possibile in una situazione del genere.

Gennaro Lillio si dichiara single: è finita con la modella Ema Kovac, conosciuta a Pechino Express? La situazione fra i due

Oltre al retroscena sull’episodio di paura a Pechino Express 8, Gennaro ha però anche spiazzato tutti dichiarandosi single. Proprio nell’adventure game di Rai 2 infatti ha conosciuto Ema Kovac e tra i due sembrava esserci un flirt. Hanno fatto un po’ i vaghi negli ultimi tempi, però sembrava esserci del tenero tra loro. Hanno trascorso insieme la quarantena e la Kovac non ha negato di non vedere l’ora di poter tornare in Italia da lui. Saranno cambiate le cose negli ultimi mesi? Oppure sono ancora in una frequentazione e quindi non è ancora ufficiale una storia tra Gennaro ed Ema?