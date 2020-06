Gemma e Nicola, dopo UeD rispunta ex trasmissione: caos Instagram

Nicola Vivarelli e Gemma Galgani dopo Uomini e Donne, la conoscenza continua tra critiche e offese

Nicola Vivarelli e Gemma Galgani sono stati senz’altro la coppia-rivelazione di quest’edizione di Uomini e Donne: non sono ancora fidanzati, è vero, ma la loro conoscenza ha fatto parlare più di ogni altra Dama e di ogni altro Cavaliere presentatisi in trasmissione nel corso degli anni; a sconvolgere i telespettatori ed entrambi i parterre – non allo stesso modo però – è stata soprattutto la differenza d’età e la determinazione che Nicola ha sempre mostrato rispetto a questo corteggiamento rifiutando molte corteggiatrici, tra le quali Valentina Autiero. Non sappiamo se stia recitando come molti sospettano, ma ci sembra strano che un ragazzo si esponga per così tanto tempo anche senza le telecamere senza nutrire un po’ di interesse. Sul suo profilo intanto gli insulti e le offese sono all’ordine del giorno, e tra gli ultimi commenti abbiamo notato quello di una vecchia conoscenza di Uomini e Donne.

Uomini e Donne Nicola e Gemma, spunta un ex del programma: Alfonso scrive a Vivarelli

Parliamo di un Cavaliere che si è presentato in trasmissione proprio durante le ultime puntate per corteggiare la Galgani che però non è rimasta molto soddisfatta del corteggiamento: si tratta di Alfonso, quell’uomo che – come forse ricorderete – voleva sfidare Nicola per conquistare la Dama del Trono Over. Ebbene Alfonso ha scritto a Sirius sul suo profilo Instagram ricordandogli il rifiuto della sfida: “Grande Nicola – queste le sue parole a commento di una foto di primo piano di Vivarelli –, l’uomo che non mi ha voluto sfidare…. per amore di Gemma”. Potete solo immaginare cosa si è scatenato fra i commenti.

Nicola e Alfonso, caos Instagram: il rapporto con la Galgani scatena i commenti

Inutile dirvi infatti che Alfonso è stato sommerso di critiche, anche se non è mancato chi gli ha fatto notare che non deve preoccuparsi se Gemma non l’ha voluto perché il problema in questo caso non è suo: le solite accuse insomma che la Galgani si sente ripetere da quando ha accettato di farsi corteggiare da quello che ormai per tutti è suo “nipote”. Non condividiamo questo atteggiamento, a dire il vero: ciò che si può criticare a Gemma non è tanto la differenza d’età quanto il fatto di lasciarsi andare troppo e subito nonostante le esperienze vissute; come se insomma non avesse imparato niente dal passato. Ad ogni modo eccovi il post:

News Uomini e Donne, Nicola e Gemma tra baci e Temptation Island 2020

Le ultime news su Gemma e Nicola sono tra l’altro molto ghiotte, ed è questo che ci interessa più di ogni altra cosa: si è parlato di un bacio e si parla anche di una possibile partecipazione a Temptation Island 2020, e siamo convinti tra l’altro che si parlerà di loro anche agli inizi della prossima stagione. Siamo proprio curiosi di scoprire come si evolverà questa conoscenza perché Vivarelli finora si è comportato in modo assolutamente diverso da come avevamo immaginato. Vi terremo aggiornati.