Gemma e Nicola anticipazioni, medusa su Titanic: lei irriconoscibile (Video)

Anticipazioni Gemma Galgani e Nicola Vivarelli: la coppia sempre più affiatata, quale futuro?

Gemma Galgani e Nicola Vivarelli oggi ci hanno regalato un’altra puntata da incorniciare, visto che ogni volta crediamo di aver già visto tutto e invece di giorno in giorno scopriamo che entrambi sono capaci di sorprenderci. Ma procediamo con ordine. Nell’ultima puntata lei se l’era presa perché Nicola aveva deciso di ballare con Valentina Autiero e lui ha cercato di tranquillizzarla andando a parlarle dietro le quinte: “Ti ho visto un attimo… nervosa. Mi sembra che mi stia comportando bene”. Gemma non ha avuto niente da ridire sul momento ma poi in seguito parlando con la redazione si è lasciata andare alle sue solite riflessioni: “Evidentemente – queste le parole della Dama degli Over – non era convinto che io stessi bene, e se tu pensi che una persona sia turbata pensi anche che ci sia qualcosa che l’ha turbata”. Poi l’attacco a Valentina, definita anche “maligna” e “perfida”: “Dire che mi tengo lui come ruota di scorta… questo è veramente di pessimo gusto!”. E su Tina Cipollari? “Ha passato il tempo a gonfiare i guanti e a metterli a posto per fare le corna. Non fa altro che gufare”. Le solite cose insomma. Almeno fino all’esterna.

Uomini e Donne, Gemma principessa per Nicola: “Rivoluzione sociale”

Questa volta infatti Gemma si è vestita da principessa e ha invitato Nicola a un ballo che il pubblico di Uomini e Donne non dimenticherà affatto; anzi chiediamo alla redazione di realizzare una sorta di collection sulla storia di questi due innamorati perché un giorno potrebbe metterci di buon umore. “Ha fatto un’esterna dove ha forse superato sé stessa – così Maria De Filippi ha presentato l’incontro tra i due –: una cosa importante. Viene fatta nello studio del Serale di Amici, con fior di LED, grafica…”. E infatti, vestita da principessa, Gemma ha fatto un ballo col suo Nicola prima di dondolarsi assieme a lui su due altalene piene di fiori. “Nel momento in cui sei entrato nella mia vita – queste alcune delle parole della Galgani a Vivarelli – lo hai fatto in una maniera sorprendente, quindi ho cercato di fare qualcosa per riuscire a sorprenderti almeno tanto quanto tu hai fatto con me”. “Non puoi capire quanto sono emozionato – ha ribattuto Sirius –. Qualsiasi cosa che dica non avrebbe il valore che tu rappresenti”. “Mi sento come un’adolescente al primo incontro”, ha subito risposto Gemma che poi ha aggiunto una frase che Tina non ha commentato ma che meritava senz’altro una battuta: “Tu e io stiamo creando una forma di rivoluzione sociale”.

News Gemma e Nicola: la Galgani irriconoscibile in studio

“Ma tu cosa provi?”, questa la domanda di Gemma a Nicola prima di salutarsi. “Un abbraccio forte, uno stringersi a vicenda, vorrei che non finisse mai in certi momenti” ha subito risposto Vivarelli che ha confermato ancora una volta il suo interesse per la Dama. “Sembravano il Bello e la Bestia”, ha commentato Tina, seguita da un sorpreso Gianni Sperti che ha definito il tutto “imbarazzante”. A un certo punto si è tornati a parlare di Valentina, accusata da Gemma di aver chiesto il numero a Nicola che però ha poi chiarito di non aver ricevuto alcuna proposta. La Galgani era tutt’altro che serena, e lo si è visto anche quando ha accolto il corteggiatore Alfonso: quest’ultimo è un tipo abbastanza particolare ma non avevamo mai visto Gemma così scortese nei confronti di un uomo, irriconoscibile senza dubbio.

Il Titanic di Gemma e Nicola in un oceano di meduse: le anticipazioni

Le anticipazioni su Gemma e Nicola vengono direttamente dal video mandato in onda a fine puntata e hanno come protagonista anche la già citata Valentina, contro la quale la Galgani si è scagliata ancora una volta usando parole pesanti e del tutto inappropriate, visto che Vivarelli non è di certo di sua proprietà: “Preferisco – questo il discorso della Dama mentre parlava con la Autiero – il morso di uno squalo che i pizzichi delle meduse come te”. “Tu – così ha risposto subito Valentina – al massimo puoi stare sullo scoglio”. Domani puntata di fuoco, ne siamo certi. Dopo una quarantena passata a chattare ci voleva proprio questo Titanic tra studio ed esterne.