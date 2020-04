Gemma Galgani giornata particolare, Ida assente: gesto a distanza

Trono Over, Ida Platano e Gemma Galgani: l’amicizia che resiste alla lontananza

Ida Platano e Gemma Galgani hanno instaurato un bellissimo rapporto di amicizia durante il Trono Over di Uomini e Donne, tant’è che si considerano migliori amiche ormai da tanto. Ricordiamo che la Platano ha persino discusso con il suo Riccardo perché lui non aveva fatto gli auguri alla Galgani per le festività natalizie, a testimonianza del fatto che Ida tiene parecchio a questo legame. Qualche giorno fa la compagna di Guarnieri aveva mandato anche un bel messaggio di sostegno alla sua amica: un piccolo gesto, niente di che, ma comunque importante in un momento in cui la Dama del Trono Over sta vivendo da sola un periodo difficile (parliamo della quarantena imposta giustamente dal governo Conte per combattere la pandemia da Covid-19).

Gemma e Ida, un’amicizia speciale: il messaggio di sostegno in un giorno particolare

Anche questa volta Ida ha voluto mandare un messaggio speciale a Gemma in una giornata particolare: oggi infatti si festeggia Santa Gemma Galgani. Non sappiamo come si senta Gemma a vivere in solitudine questa ricorrenza ma siamo convinti che la storia che le ha dedicato la Platano su Instagram l’avrà senz’altro emozionata: “Quando non vedi la tua best da mesi e Conte prolunga la quarantena”, questo il commento di Ida a un breve video che vede lei e Gemma abbracciarsi a Temptation Island Vip quando la Platano era in difficoltà per via di Armando. Come per dire: è difficile starti lontano in questo momento, e lo sarà ancor di più dopo le nuove decisioni governative. “Ida…”, così Gemma ha commentato il messaggio della Platano, forse commossa anche per via di questa distanza forzata. Come sottofondo la bella Potremmo ritornare di Tiziano Ferro.

Uomini e Donne news, il programma torna con Gemma e una nuova formula

Ricordiamo comunque che Gemma potrà presto tornare in televisione grazie al nuovo format di Uomini e Donne: ve ne abbiamo parlato in questi giorni e se all’inizio vedremo le ultime puntate registrate del Trono Classico poi sarà la volta di una nuova formula che dovrebbe coinvolgere anche la Galgani. Nell’attesa il messaggio di Ida è stato d’aiuto. D’altronde sono amiche per la pelle, no?