Game of Thrones finale: lo scrittore George RR Martin non è contento

Come finisce Game of Thrones: George RR Martin voleva di più

In attesa di sapere come finirà Il Trono di Spade – l’ultima puntata va in onda in America domenica 19 maggio e in Italia lunedì 20 maggio – George RR Martin si è detto poco soddisfatto dell’ultima stagione di Game of Thrones. Lo scrittore delle Cronache del Ghiaccio e del Fuoco, la saga letteraria dalla quale è tratta la serie tv HBO, si aspettava di più, almeno altre due stagioni. Martin ha espresso gli stessi dubbi di molti telespettatori: la settima e l’ottava stagione sono state troppo veloci e alcune dinamiche non sono state trattate nel modo giusto. Come la sconfitta degli Estranei nel terzo episodio o la follia di Danerys nel penultimo. Ma cosa ha detto di preciso l’autore di Westeros?

Le parole di George RR Martin sul finale di Game of Thrones

In un’intervista rilasciata a Rolling Stones, George RR Martin ha pubblicamente dichiarato che l’ultima stagione di Game of Thrones non è stata del tutto fedele alla controparte cartacea. Soprattutto perché la saga fantasy delle Cronache del Ghiaccio e del Fuoco si ferma alla morte di Jon Snow, avvenuta nella quinta stagione. Martin, nonostante non abbia ancora pubblicato gli ultimi due romanzi della storia, ha sempre avuto ben in mente il finale e per questo ha dato delle direttive agli showrunner. “I punti principali della fine saranno cose che ho detto loro cinque o sei anni fa. Ma potrebbero anche esserci dei cambiamenti. E ci sarà molto da aggiungere”, ha detto George.

George RR Martin triste per il finale del Trono di Spade

“Sono un po’ triste. Vorrei avere qualche altra stagione. Ma capisco, Dave e Dan continueranno a fare altre cose, e alcuni degli attori sono stati sotto contratto per circa otto anni, sono sicuro che vorrebbero andare avanti e interpretare altri ruoli. È giusto. Non sono arrabbiato o niente del genere, solo un po’ malinconico”, ha spiegato George RR Martin. A quanto pare il finale di Game of Thrones sarà diverso da quello dei libri, anche se l’autore ha precisato: “Posso solo dire che quando i miei prossimi due libri usciranno dovrete leggerli e scoprirlo”.

Cosa succederà nell’ultima puntata di Game of Thrones?

Come finirà Game of Thrones? Dopo il penultimo episodio sembra certa la morte di Daenerys Targaryen, che per otto stagioni ha provato a conquistare il Trono di Spade. Secondo indiscrezioni sarà Jon ad uccidere la zia, dopo che non ha condiviso quanto accaduto ad Approdo del Re. Chi siederà sul trono? Molto probabilmente Jon o uno tra Tyrion, Sansa, Bran.