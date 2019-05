Il Trono di Spade: Emilia Clarke delusa dal finale, Daenerys morirà?

Daenerys muore in Game of Thrones? Le parole dell’attrice Emilia Clarke

Il destino di Daenerys Targaryen sembra segnato a Game of Thrones. È vero, la Madre dei Draghi ha sconfitto Cersei, Euron e distrutto Approdo del re ma la sua salita al Trono di Spade non è così scontata. L’estremo gesto di Dany non è andato giù ai suoi più fedeli collaboratori quali Jon Snow e Tyrion Lannister. E le le recenti dichiarazioni dell’attrice Emilia Clarke lasciano intendere che la figlia del Re Folle non avrà una buona sorte. In un’intervista rilasciata a Vanity Fair l’inglese, che indossa i panni della Madre dei Draghi dal 2011, si è detta arrabbiata e delusa per il percorso riservato al suo personaggio.

Le parole di Emilia Clarke sul finale di Game of Thrones

“Mi ha fatto arrabbiare“, ha detto Emilia Clarke a proposito del quinto episodio di Game of Thrones 8, dove Daenerys distrugge Approdo del Re in sella a Drogon. “Che questo sia l’ultimo ricordo che qualcuno avrà di Daenerys è…”, ha aggiunto l’attrice prima di fermarsi per non svelare troppo. Perché Emilia parla di ultimo ricordo? Significa che Daenerys morirà nell’ultima puntata? Molto probabilmente sì e secondo i fan della saga fantasy ad ucciderla sarà Arya Stark, che nel promo del sesto episodio appare piuttosto contrariata da quanto accaduto a King’s Landing.

Game of Thrones: Daenerys folle come il padre Aerys II

La svolta folle di Daenerys Targaryen non è piaciuta a Emilia Clarke così come a molti telespettatori di Game of Thrones. Diverso il parere degli autori del telefilm HBO, che hanno sottolineato che nella principessa Targaryen c’è sempre stata un po’ di follia nel corso delle passate stagioni. Follia esplosa nell’ottava stagione, quando Daenerys ha praticamente perso tutto e scoperto in più l’esistenza di un altro Targaryen.