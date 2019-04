Game of Thrones: numero puntate, titoli episodi e come vederlo in Italia

Game of Thrones, tutto sulla nuova stagione: numero di puntate e titoli dei singoli episodi

L’attesa sta per finire: mancano pochissimi giorni al ritorno di Game of Thrones. I fan di tutto il mondo hanno smesso di contare i mesi che li separavano dal primo episodio dell’ultima stagione e stanno già iniziando a chiedersi che cosa aspettarsi da questo atto finale. Il numero di episodi della nuova stagione ammonta a sei. Ogni puntata avrà una durata minima di 58 minuti ad una massima di un’ora e venti (quelle più lunghe sono le ultime tre). Le teorie sulla fine delle Cronache del ghiaccio e del fuoco sono diverse, e ce ne sono anche di disparate. La verità, però, è che c’è da aspettarsi di tutto da Game of Thrones 8. Per provare a capire qualcosa di più, tuttavia, possiamo affidarci ai titoli degli episodi (che non sono mai lasciati al caso). Ecco quelli rilasciati dall’HBO:

– episodio 8×01, The battle of Ice;

– episodio 8×02, The Horn of Joramun;

– episodio 8×03, The Stormlord;

– episodio 8×04, Quentyn Dies;

– episodio 8×05, #ForTheRealm;

– episodio 8×06, Lady Stoneheart is in this one.

Game of Thrones 8 programmazione italiana: quando e dove vedere l’ottava stagione de Il Trono di Spade

In Italia l’ottava stagione de Il Trono di Spade in Italia verrà trasmessa su Sky. La rete darà la possibilità ai propri abbonati di vedere gli episodi di GoT in contemporanea con gli Stati Uniti e, successivamente, rispetterà una programmazione settimanale comprendente appuntamenti in prima serata e repliche degli episodi. In America le puntate di Game Of Thrones andranno in onda sulla HBO a partire da domenica 14 aprile (e fino al 19 maggio 2019). In Italia, dunque, per seguire la nuova stagione di Game of Thrones bisognerà:

– sintonizzarsi su Sky Atlantic alle ore 3:15 di lunedì 15 aprile e seguire l’episodio (con i sottotitoli) in contemporanea con gli Stati Uniti;

– vedere la puntata lunedì alle 21.15 (sempre in versione originale e sempre su Sky Atlantic).

Solitamente la versione doppiata in italiano viene poi proposta ai telespettatori Sky la settimana successiva, in replica e prima dell’inizio di un nuovo episodio. La rete, come anticipato sopra, manderà riproporrà comunque gli episodi anche durante la settimana e in diverse ore del giorno (e della notte). Per prendere visione della programmazione Sky vi basterà consultare la guida.

Game of Thrones 8 in streaming: dove vedere gli episodi online

Gli abbonati Sky che non potranno vedere Game of Thrones 8 in TV, se provvisti della chiavetta Now TV e/o se abbonati ad un pacchetto che comprende Sky Go o Sky On Demand, avranno modo di recuperare online gli episodi. Tutte le puntate del Trono di Spade saranno caricati sulle piattaforme streaming e on demand di Sky.