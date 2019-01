Game of Thrones 8 inizierà il 14 aprile: il nuovo teaser vede gli Stark in pericolo

Game of Thrones 8, annunciata la data ufficiale: il filmato che fa da anticipazione

Game of Thrones sta tornando con la sua ultima stagione. La serie televisiva che ha conquistato tutto il mondo giungerà alla fine proprio nell’anno 2019. Ma quando andrà in onda la prima puntata dell’ottava stagione? Dopo diversi mesi di indiscrezioni, ecco che finalmente HBO ha pubblicato un teaser trailer della nota serie, rivelando la data ufficiale. Il prossimo 14 aprile i personaggi del Trono di Spade torneranno finalmente in scena. Nel video condiviso dalla emittente televisiva i protagonisti assoluti sono gli ultimi Stark, ovvero Jon Snow, Sansa e Arya. I tre saranno, dunque, in prima linea in questa ultima stagione, con cui i telespettatori diranno addio alla serie tv. Il video li vede all’interno della cripta di Grande Inverno, mentre camminano tra le statue dei loro familiari ormai deceduti. Andando avanti, Jon si ritrova davanti alla statua di Lyanna Stark, sua madre e sorella di Ned. Ricordiamo che proprio in questa ottava stagione il Re del Nord dovrebbe scoprire la verità sulla sua discendenza.

Game of Thrones, nuovo teaser trailer dell’ultima stagione: Jon, Sansa e Arya in pericolo

Per quanto riguarda Sansa, nel filmato la vediamo incontrare la statua di sua madre, Lady Catelyn. Le parole di quest’ultima sono legate, però, a Jon: “Tutto l’orrore che è sceso sulla mia famiglia, è arrivato tutto perché non ho amato un bastardo”. Dopo di che, si passa ad Arya, la quale non vive alcun momento legato alla sua famiglia, attraverso le statue, a differenza di Sansa e Jon. Ed ecco che la statua di Ned Stark parla con Snow: “Tu sei uno Stark. Potrai non avere il mio nome ma sei del mio sangue”. I tre si riuniscono di fronte alle loro stesse statue, cosa significa? Questo dettaglio anticipa che presto moriranno anche tutti loro? Proprio quando stanno riflettendo sulla situazione, ecco che arriva una nebbia raggelante che si diffonde per la cripta.

Game of Thrones 8, cosa accadrà agli Stark? I fan attendono con ansia

Jon, Sansa e Arya, come si vede nel filmato, si troveranno di nuovo in pericolo. I colpi di scena di certo non mancheranno e, come già è stato annunciato, quest’ultima stagione sarà per i telespettatori la più bella di sempre! Tanta ansia e poca pazienza per i fan, che non vedono l’ora di scoprire cosa accadrà agli Stark. L’appuntamento è segnato al 14 aprile 2019.