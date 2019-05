Come finisce Game of Thrones: spoiler e anticipazioni Il Trono di Spade 8×06

Game of Thrones sta per giungere alla sua conclusione. Domenica 19 maggio (lunedì 20 maggio in Italia) andrà in onda il sesto ed ultimo episodio dell’ottava stagione. Che, come potete vedere nel promo più in basso, si apre con la vittoria di Daenerys Targaryen. In sella al suo drago, la principessa nata dalla tempesta ha scatenato l’inferno ad Approdo del Re. Nonostante la resa della città, Daenerys ha distrutto tutto. Con grande disappunto dei suoi fedeli alleati: Jon Snow e Tyron Lannister. Ma pure di Arya che, arrivata in città per uccidere finalmente Cersei, ha rischiato di morire per colpa della follia di Daenerys. Dunque, ora che la capitale è stata in parte rasa al suolo, sarà Daenerys a sedere sul Trono di Spade? L’esito non è così scontato come sembra e il videoclip rilasciato dalla HBO lascia intendere che qualcosa di oscuro sta per capitare alla Madre dei draghi.

Daenerys sul Trono di Spade? Conseguenze difficili per la regina

Nel promo di Game of Thrones 8×06 si vedono Jon, Tyrion e Arya del tutto contrariati da quello che è accaduto ad Approdo del Re. Daenerys ha ucciso Cersei e Jamie ma soprattutto tanta, troppa, gente innocente. Un comportamento che non è stato per niente apprezzato dagli Stark e dall’ultimo dei Lannister che potrebbero allearsi per eliminare una volta per tutte Dany. Che come il padre, il famigerato Re Folle, sembra uscita completamente fuori di testa dopo la morte di Rhaegon e Missandei. Daenerys verrà dunque uccisa? Magari da Arya, piuttosto irritata da quello che è successo?

Il segreto di Jon Snow verrà svelato al mondo intero?

E cosa ne sarà del segreto sulle vere origini di Jon Snow? Molto probabilmente verrà rivelato grazie ai biglietti che ha scritto Varys. L’ultimo è stato prontamente bruciato dall’uomo ma la spia ne ha scritto più di uno. Insomma, non resta che attendere la prossima settimana: anche l’ultimo episodio di Game of Thrones, come i precedenti di questa stagione, durerà ben 80 minuti.